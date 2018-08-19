「一下台就哭出來」 前職棒啦啦隊員淚揭性騷血淚史

2018年08月19日 14:15 中時電子報 吳品瑤

「星光三班」出身、曾擔綱孫協志親自操刀的「LamiGirls」核心成員的歌手盧瑮莉（Lily），去年為圓歌手夢，決定放棄月薪10萬收入，離開職棒啦啦隊女團單飛出道，推出個人首張專輯《燒吧》，近來她受訪，分享了過去當駐唱歌手及啦啦隊員時期，遇到瘋狂性騷擾險境，有些狀況難受到讓她當下就崩潰落淚。

Lily臉蛋甜美、身材火辣，也因此從事表演工作以來，常遇到瘋狂性騷擾，據，蘋果》報導，Lily過去曾在高雄駐唱，有瘋狂粉絲擅自幻想自己跟她是男女朋友，還在臉書以男友身分發文，說要見她的媽媽，甚至跟蹤她回家，讓她嚇壞。

另外在尾牙場上，有醉客跑上台搶麥克風還使出鹹豬手，一手抓麥另一隻手沒閒著竟襲胸，讓Lily恐懼不已，「一下台就哭出來」，之後好一段時間遇到陌生男子都會因害怕而保持距離，她又分享另一次尾牙表演，當時廠商的總經理喝醉上台摟她腰，礙於對方是高層，她只能委婉跑開，沒想到對方竟在台上追著他跑，事後Lily氣對方也氣自己，生氣自己怎麼不當場喝斥對方，表示如果是現在一定會直接拿麥克風開罵，「我寧願沒有表演機會，也不能姑息養奸」。

而待在「LamiGirls」期間，Lily則表示自己個性比較男性化，很容易跟男生打成一片，缺點就是除非對方明確告白，不然她感受不到對方心意，也透露球團有規定，不准球員跟啦啦隊員談戀愛，也不能交換聯絡方式，否則一律開除，因此她到離團之後都不曾跟球員有進一步聯繫，但Lily透露其實一直有人追，其中也不乏有小開等級的男生，不過可惜都沒有來電的感覺。

(中時電子報)