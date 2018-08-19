媽餵奶遭正義魔人吼「公車上不能吃東西」 欲理論被譙

2018年08月19日 14:25 中時電子報 林郁庭

公車上可不可以吃東西？一名媽媽帶著9個月大的兒子搭公車，因孩子肚子餓哭鬧，不得以只好餵奶，卻被一名阿伯不客氣地拍肩制止道：「難道不知道公車上不能吃東西嗎？」這名媽媽認為是否能有討論空間，卻遭到阿伯無理的回應，還被對方斥責沒教養，兩人爭執的內容一出，引起網友討論。

一名網友幫朋友於「爆怨公社」發文，這名媽媽帶著9個月大的兒子從林口搭公車前往台北，因兒子肚子餓哭鬧而開始餵奶。這時候坐距離我隔一個走道的阿北拍了媽媽的肩膀不客氣訓道：「公車上不能吃東西，難道妳連這點知識都不知道嗎？」媽媽只好回覆，知道公車上不能飲食，但小孩還那麼小，肚子餓想喝奶，難道要放任他哭鬧，影響大家坐車嗎？

沒想到阿伯更不客氣地說「兒子餓是你家的事，公車上就是不能飲食」、「你兒子餓了，你如果讓他哭鬧，就是媽媽沒有做好本分！」聽到這裡，讓媽媽怒了，「你是長輩照道理我是應該尊重你 ，但你不過就是正義魔人罷了！難道你會讓你孫子肚子餓，在車上哭鬧到下車嗎？」結果阿伯仍然不服軟，斥責「現在年輕人對長輩這麼沒有禮貌，說你一句就回嘴，難怪現在社會這麼亂！」

兩人起爭執的對話內容一出，許多網友看了也回覆，「如果是他孫子呢？回得好，支持」、「現在正義魔人有沒有太矯枉過正啊？」、「鬼月不可怕，可怕的是魔人啊！」、「小孩還那麼小……餵個奶而已，有影響到他嗎？」、「捷運都能餵奶了，為何公車不行？阿伯是住海邊嗎？」、「正義魔人一堆！哪天這些人不幸上救護車時 也麻煩跟司機說不要闖紅燈」、「公車並沒有強制規定不能飲食」。

實際上查看台北公車的旅客運送定型化契約，上面也完全沒有提到乘客不能在車上飲食。另外，新北市政府交通局也回答過這個問題：「目前並無法令強制規定限制旅客飲食，但為維謢車內清潔環境，請駕駛委婉勸導」。

(中時電子報)