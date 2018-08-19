TRML高中數學競賽 明道中學楊朝翔個人賽奪金

台中私立明道中學學生楊朝翔（左）獲得今年TRML個人賽冠軍。（九九文教基金會提供）

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第20屆台灣區高中數學競賽TRML，經過8月18日、19日兩天競賽，台中私立明道中學學生楊朝翔以39秒競速解題，獲得金牌；至於團體賽，嘉義高中許庭胖隊、台南一中哥踢隊、高雄中學熊寶貝隊、超越數隊等4支隊伍均得到金牌。

TRML是針對國內高中在學學生所設計的競賽，每隊由15人組成，本屆競賽18日、19日兩天舉行，全國266支隊伍參加，近4300師生參賽。今天決賽在政大體育館、台中一中康樂館以及高雄市立三民家商等3地隔空對陣。

在北部考場的政治大學，個人賽共7位參賽者滿分，新竹高中的劉羿賢、張原嘉、游淯聖、胡項淵占了其中4位表現特別耀眼。劉羿賢與張原嘉二人更晉級第二關競速賽，可惜最後以1分13秒輸給了台中楊朝翔，只能取得銀牌。

楊朝翔的指導老師劉昌龍表示，楊朝翔從小就對數學有興趣，自己會主動找坊間的競賽題來練習，而且下課時間也會熱心的幫同學解答題目。這是朝翔首次參加TRML的競賽，能夠摘下金牌主要是類以題目曾經做過，所以切入點也比較快。

主辦單位九九文教基金會董事長何焱銘表示，數學是科學之母，TRML從民國88年第一屆只有79隊報名，持續成長到這幾年維持260-300隊，顯示TRML強調要打破數學「0與1」的舊式教育，即使只會算半題也是有其價值的觀念，已經逐漸受到各界肯定與支持。

台師大數學系畢業的前立法院長王金平致詞時說，數學是非常基礎的學門，不論是生活、求學與工作層面，數理能力與邏輯思考的應用都非常重要，並以自身的經驗與現場數千名的學生分享，他自己曾經受過的數學訓練、邏輯思考，後來不論執教鞭、從商、從政都有很大幫助。

另外，許多學校老師反應，新課綱即將上路，數學領域老師希望提供資料提供協助教學參考，因此TRML考試結束後，題目、答案、分析報告給老師，可以融入教學系統裡面。

(中時 )

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