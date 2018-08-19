亞運》我首金出爐！射擊混團呂紹全、林穎欣創亞運紀錄

2018年08月19日 14:29 中時電子報 李弘斌 、 鍾亞芳 、 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

呂紹全（右起）、林穎欣在雅加達亞運射擊10公尺空氣步槍混團摘金，兩人接受總統賀電與射擊協會理事長陳士魁發的獎勵金紅包。（中華奧會提供）

我國在2018雅加達亞運首金出爐！射擊19日進行10公尺空氣步槍混合團體賽，中華隊的林穎欣／呂紹全在決賽以494.1分，擊退中國大陸楊皓然／趙穎慧的492.5分，搶下我國本屆首面金牌，印度則以429.9分摘銅。

由於本屆亞運首度舉辦射擊混團賽，也讓呂紹全和林穎欣順勢成為亞運的紀錄保持人，留給後人來挑戰他們的成績。

林穎欣今年5月在世界盃贏得女子10公尺空氣步槍金牌，呂紹全則在男子摘銅，兩人亞運於混團攜手合作，原本就被認為有機會替我國搶下獎牌。

然而在上午的資格賽，呂、林射出829.8分，僅以0.1分之差氣走新加坡，以吊車尾的第5名晉級決賽，南韓則以836.7分拿下資格賽第1。

林穎欣繼5月射擊世界盃贏得10公尺空氣手槍個人賽金牌後，又在亞運混團破亞運紀錄摘金。（資料照／翻攝自國際射擊總會官網）

所幸決賽兩人展現水準，第1階段3輪射擊取得領先地位，第2階段4輪淘汰賽分別擊敗蒙古、南韓、印度，最終與中國大陸對決的時候，兩位好手發揮默契，順利替代表團奪得本屆亞運第1面金牌。

(中時電子報)