徐悲鴻嫡傳弟子吳東昇辦畫展 高華柱親往祝賀

2018年08月19日 14:50 中時 謝明俊

前國安會祕書長高華柱在畫展開幕茶會上致詞。〔謝明俊攝〕

吳東昇大師畫展在中正紀念堂3樓藝廊舉行，展期至8月27日止。〔謝明俊〕

蘇慶福董事長希望藉由「行善天下」畫展，能達到拋磚引玉的作用。〔謝明俊攝〕

吳東昇大師「行善天下」畫展開幕茶會冠蓋雲集，有近30名退役將領到場祝賀。〔謝明俊攝〕

國畫大師徐悲鴻在台唯一嫡傳弟子吳東昇，在中正紀念堂舉辦「行善天下」個人畫展，１８日下午舉辦開幕茶會，包括前國安會祕書長高華柱等近３０名退役將領親自出席慶賀，現場另有多位政商名流到場致賀，贊助本次本畫展慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福，希望發揮拋磚引玉的作用，能吸引大批民眾前往賞畫，提昇國人文化水平，並能籌措社會福利基金用在公益。

７２歲的畫馬大師吳東昇，師承國畫大師王農，而王農正是徐悲鴻在台唯一嫡傳弟子，吳東昇師承徐悲鴻畫風，卻又自我精進創設出獨特風格，擅長以水墨分色、以簡捷有力的筆畫勾勒出烈馬神魄，吳東昇並喜繪竹，曾為了深入掌握竹子神韻，整天坐於竹下觀察竹子，吳東昇還擅繪觀音大士，諸多神祇在吳東昇巧手下，神態飄逸，臻於仙境。

吳東昇現任八閩美術會理事長，並曾擔任中華民國篆刻學會第九屆理事長，因此，吳東昇也擅長篆刻，在這次畫展中，吳東昇以篆刻寫下心經，並由蘇慶福董事長、得力教育基金會董事長葉福林等人斥資印成畫頁二萬份，放在畫展現場供來觀賞民眾免費索取。

據了解，中正紀念堂３樓藝廊占地非常大，少有畫家能將全部藝廊包租下來開畫展，但主辦單位這次大手筆地包下整個藝廊，吳東昇大師並提供超過百幅的精美畫作及篆刻作品參展，而這也是吳東昇個人第二次在此開畫展。

為了吸引民眾前來參賞，主辦單位特別在１８日下午舉辦開幕茶會，包括了前國安會祕書長高華柱、前海軍總司令苗永慶等近３０名知名退役上將、中將，都親自前往祝賀，現場星光雲集，高華柱受邀上台致詞，回述當年結識吳東昇大師的過程。

吳東昇大師這次畫展，是由慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福、得力教育基金會董事長葉福林，以及歡喜希望社會福利基金會洪玉欽董事長等３人全力支持下順利進行，並為這次畫展命名為「行善天下」，就是要凸顯籌措這次畫展的最高目標。

蘇慶福董事長表示，以慈悲無界的情懷，激勵人性的昇華，臻至真善美聖的賢德，是他們基金會的共同目標，也是本次「行善天下」吳東昇書畫篆刻展展出的宗旨。而吳東昇大師，本於慈悲喜捨的無量歡喜心，提供其畢生創作，提供給基金會進行展出，共創行善天下的大願。

蘇慶福董事長說，在華人三千年的精神文明裡，儒、道、佛的思想和實踐，深植華人心識，我們深受熏習。在經營企業有一定成就之後，積極回饋社會，是共同心願。藉著這次展覽與承傳，表彰我們基金會的一項創新和團結力量大的意義。

(中時 )