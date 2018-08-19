台中市北屯區同榮段社會住宅今開工

2018年08月19日 15:21 工商 劉朱松

台中市政府持續推動8年1萬戶社會住宅政策，台中市第5處社會住宅社區的台中市北屯區同榮段社會住宅，今（19）日開工，預計110年下半年完工，可提供560戶優質好宅，未來還設有親子館、托嬰中心、社會服務站，及商店等多元設施，讓社會住宅生活機能相當完善。

北屯同榮段社會住宅，是繼豐原區安康段、大里區光正段、太平區育賢段，及北屯區北屯段社會住宅案後，台中市第5處社會住宅社區，市府將持續配合市府社會住宅出租辦法，讓勞動及青年族群，在台中享有宜居樂活的權利。

同榮段社宅案，台中市府委由住宅美學實踐者戴育澤建築師設計，興亞營造以15.7億元得標興建。該建築物是以高低錯落的花冠意象，創造花園的景觀氛圍，也在12樓創造共居空間及開放露台、屋頂農園，提供居民共同生活的共榮意象。

與會的內政部長徐國勇說，根據統計資料，年輕人住進租金較低、機能優良的社會住宅後，其結婚率是全國平均的1.6倍、生育率則是全國平均的1.8倍，顯示社會住宅對改善少子化問題，有所幫助。

同榮段社宅今日舉行開工動土典禮，由台中市長林佳龍，擔任主典者，內政部長徐國勇、台中市都市發展局長王俊傑，及興亞營造董事長卓燦然等人，都親自參與，並共同祈求工程順利圓滿。

林佳龍表示，市府推動8年1萬戶政策，現在如期達標，前4年5,587戶，都是新建或即將動工，甚至已有完成的建案。他感謝中央提出8年20萬戶社會住宅政策，提供市府法令、行政、預算上的支持，使市府這項政策，更加速推行。

林佳龍說，北屯區同榮段社宅基地，為市有地，且由內政部提供市府先期規劃的經費，及補助後續工程經費，才能如期開工動土。

台中市都發局指出，台中市社宅不同於過去冷冰冰的國宅形式，以構築具有「溫度的家」為目標，秉持三好一公道理念，將社宅升級成「共好」住宅，市府編列計畫經費約16.5億元，進行同榮段社宅工程，規劃6棟地下3層、地上12層建築物。

未來該社會住宅，將設有親子館、托嬰中心、社會服務站、店鋪，及出租型停車空間等社區福利設施，提供1房型270戶、2房型230戶，及3房型60戶，共計560戶優質好宅，工程預計110年下半年完工。

(工商 )