台南》「小5」S小姐當街對質黃偉展 疑任某公司幹部赴陸談生意

2018年08月19日 15:59 中時 程炳璋

看著黃偉展一直辯解，S小姐稱對黃偉展的滿口謊言覺得很痛心。（程炳璋攝）

黃偉展（左）帶著廠商代表蘇先生跑到S小姐記者會現場，否認是公司幹部，並向社會再次鞠躬道歉。（程炳璋攝）

S小姐一席黑色裝扮獨自召開記者會爆料。（程炳璋攝）

有網友在黃偉展臉書貼出他與行政院長賴清德（左一）、立委林俊憲（右一）的合照看板，證明黃一直打著「正賴系」來選議員。（翻攝自網路）

民進黨台南市第8選區議員參選人、賴清德子弟兵黃偉展遭爆料周旋4女之間，爆料者前助理S小姐19日首度露面，再爆他涉嫌在一家有意前往大陸發展的公司當幹部，多次前往大陸接洽生意，沒資格代表民進黨選舉，黃偉展帶著廠商代表到現場否認，兩人當街對質，民進黨台南市黨部19日表達「希望他退選」立場，黃偉展坦承思考中。

從初選起就以賴清德子弟兵自居的黃偉展，18日出面開記者會坦承外遇偷吃，打算以「一刀切」解決婚外情醜聞，卻完全無法止血，他的臉書粉絲專頁很快遭網友灌爆，批評他是「偷吃王」、要求他「趕快退選」，酸民則留言「出來選市長好了」、「台南阿童」。

自爆是黃偉展「小5」的S小姐19日頭戴棒球帽，一襲黑色裝扮現身，再爆黃偉展曾向她宣稱，擔任一家南科水表廠商的幹部，透過大陸籍人妻邱姓小3的牽線，兩度帶廠商前往大陸蘇州談生意兼與情人約會，怒指他涉及與大陸生意往來，不配代表民進黨選議員。

為了反擊指控，黃偉展帶著這家廠商蘇姓副總經理前往記者會現場否認，蘇男稱在一場餐會認識黃偉展與邱女而成好友，透過兩人到大陸去探路，看看有無進軍大陸市場的機會，否認黃有擔任公司幹部。對公司無端捲進政治圈的「黃」色風暴，蘇男當場向黃偉展說「既然想當和尚，就別吃狗肉」。

黃偉展與S小姐因此狹路相逢，S小姐衝向黃偉展當街對質，她怒吼「為何說我背後有高人指點？我只想揭開你的假面具」，黃趕緊閃避回稱「我沒有講，不要往政治方向思維」，隨即離開現場，場面一度尷尬。

S小姐傷心的表示，黃偉展曾要求她去色誘同選區同黨的競選成員沈震東、叫她故意去讓常酒駕的邱莉莉撞，他再衝去拍照，就可解決掉這兩人，讓他更好選，雖然一席話可能是戲言，但當時對她而言，聽來卻很受傷，也覺得這種想法不厚道。

黃偉展解釋，有關黨內同志之事，純粹是聊天時的玩笑話，因為感情破裂，而被放大解釋，絕非事實。邱莉莉澄清，平常跑攤都是助理當司機，不會酒駕，寧願相信黃偉展是講玩笑話。

民進黨台南市黨部主委黃先柱19日表示，黃偉展的感情事件已嚴重影響民進黨形象，但參選是他的權利，黨部立場希望他自己退選。黃偉展表示，有在思考中。

(中時 )