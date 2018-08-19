北市》宣布進入選戰模式 陳佩琪：重當火力全開的自走砲！

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台北市長柯文哲妻子陳佩琪多次上演「護夫秀」，更不惜槓上媒體，遭批作風強烈，昨天陳才發文表示「將深自檢討」，不料今日卻火力全開，發文宣示「將進入選戰模式，擺脫市長夫人溫良恭儉的形象，回到2014年柯尚無官職時，那個自走砲的陳佩琪！」

陳佩琪表示，以後柯文哲的公務活動，不再一起出席，經市府來邀的公益活動，除非活動是邀請所有候選人的夫人一起參加，否則不再出席，畢竟選舉到了，出席市府安排的活動，會讓人有利用市府資源的「高調」感。

陳佩琪強調，將從今天開始進入選戰模式，擺脫過去市長夫人出門「揮揮手、微微笑」的溫良恭儉讓形象， 從此進入2014年柯尚無官職時，那個自走砲的陳佩琪！那時的她，遇到要開記者會， 會自己租場地，自己拿麥克風， 自己上台講兩個小時，不需有任何人提供的資源。

對於與電視台的官司遭議員批評「太高調」，陳也說，奇怪了， 妳們同黨的議員都可以在市議會簽到領車馬費後，離開議場去政論節目賺通告費， 這議員都可以為了捍衛自己收入的正當性而去告一堆網友了， 她辛辛苦苦工作所得卻被人說是「財產來源不明」， 為何她提告，被叫「高調」？

陳最後也回擊，難道她結婚了， 先生是市長，她從此就沒提告權嗎？如果說結了婚的女議員就該低調別再參選了， 請問這樣對嗎？社會可以接受嗎？虧該位議員還是女性哩！

雖宣布不再與柯一同出席活動，但陳也不忘藉機「放閃」，她表示，柯文哲8月26日要去台北信義誠品舉辦簽書會， 自己已經計畫好了，當天要買一套他的書，然後用力擠進會場，叫他幫我簽名，不達目的絕不罷休！

(中時 )

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