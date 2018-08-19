台北醫院大火 家屬：不要把過錯都歸咎第一線醫護人員

2018年08月19日 15:31 中時電子報 湯萱樂

衛福部台北醫院7樓13日發生火警，造成13死11傷的悲劇，家屬今（19日）上午8時在板橋殯儀館舉行頭七法會，法會中間由死者劉福有的家屬代表發表聲明，不希望把錯歸咎在第一線人員，而忽略了最根本的問題。

有護理師在《Dcard》發文表示，每次火災警報演習時，醫院sop是要打院內專線回報，然此專線並不是119，當事情發生，醫護人員通報院內專線後，就開始忙於救人了，忙於救人時，哪來的時間打那麼多電話，此事發生當下，護理站也只有一個護理師值班，她努力搶救到最後卻換來新聞媒體社會大眾的檢討。

一位網友也表示，台北醫院失火那天，她人睡在台北醫院7B病房(7A連接的那層)疏散時，她目睹全部醫護人員跟照服員每個都忙著疏散救人，當時現場煙已經很嗆，他們邊疏散邊想有哪些病需要推床坐輪椅，直到都疏散出去了，他們依然忙著看哪裡需要幫忙，還在醫院裡面巡看是否有遺漏，不斷在清點人數，醫生也一直在尋找自己特殊狀況的病人，他們不斷關心著每個病人…。

家屬聲明提到，災後至今，各地專家對此事發表的評論，了解這次的事故，是從護理之家的硬體設施不足，乃至救災時的應變計畫失靈，導致如此多的傷亡。「這是一個整體、系統性的異常，不希望最後，只是把錯歸咎在第一線人員身上，而忽略了最根本的問題。」

(中時電子報)