吃了等於白吃？ 這6類藥千萬不能用熱開水服用

2018年08月19日 15:24 中時電子報 戴安瑋

大多數人吃藥時會依藥袋標示的用法和用量服用，且多以溫熱水服用，但服藥的水溫其實很講究，有些藥如助消化類、維生素類、止咳糖漿類、活疫苗、含活性菌類、清熱類中成藥等6類，若用熱開水服用，藥遇熱後會發生物理或化學反應，進而影響療效。

其中，止咳糖漿一般人最常踫到，咳嗽時一定會用熱開水沖泡後喝，結果熱開水會讓糖漿的保護膜喪失；維生素C或益生菌不能配熱開水，因維生素C、益生菌等遇熱後會被破壞。

根據《元氣網》報導，這6類不宜用熱水服用的藥物，如下:

一、助消化類：主因胃蛋白酶合劑、胰蛋白酶、多酶片、酵母片等，均含有助消化的酶類，酶是活性蛋白質，遇熱後會凝固變性。《中國藥典臨床用藥須知》明白表示，「胃蛋白酶遇熱不穩定，70攝氏度以上即失效」。

二、維生素類：有的維生素類的藥物不適合配熱水服用，如維生素C不穩定，遇熱後易被還原、破壞而失去藥效；

三、止咳糖漿類，止咳化痰糖漿、複方甘草合劑、川貝枇杷膏等，是將止咳消炎成分溶於糖漿，患者服用後，可覆蓋在發炎咽部黏膜表面，形成保護膜，如果用熱水沖服，會降低糖漿黏稠度，影響保護膜療效。

四、活疫苗：小兒麻痺症糖丸，含有脊髓灰質炎減毒活疫苗，服用時應當用涼開水，否則疫苗滅活，令預防效果打折；

五、 含活性菌類，如兒童益生菌沖劑等，含有乳酸活性桿菌、地衣芽孢桿菌等，遇熱後活性菌會被破壞；

六、清熱類中成藥，中醫發燒、上火等，最好用涼開水送服，可增加清熱藥物的效力。

(中時電子報)