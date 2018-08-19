中興新村大樹日 環保肥皂救地球

2018年08月19日 15:30 中時 廖志晃

南投市中興新村有6萬棵樹，當地民間社團舉辦「大樹日」，提醒大家生態環保的重要性，並且邀請在台中市製作環保肥皂聞名的江鳳英，指導民眾以回鍋油製作不會破壞大地、河川環境的清潔原料，讓眾人都覺得很神奇！

中興新村「大樹日」，由楓樹環保小學堂中興教育站策畫執行，省府日常散策協辦，吸引許多民眾、大學生共襄盛舉。

台中市楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英，3年前帶領台中市南屯區楓樹社區居民，在公園展開「大樹日，人人是老師」活動，讓居民和遊客共襄盛舉，如今已成為當地居民們的重要節日。

江鳳英表示，黑心油曾經讓全民人心惶惶，但是，過了不久就遺忘這件事，每天餐飲業者使用過的回鍋油，究竟到哪裡去，也沒有人在追究了！

江鳳英指出，利用回鍋油製作環保肥皂，可以避免回鍋油再度回到食物鏈，或者經由排水系統進入河川水域，造成魚蝦死亡等生態浩劫。

如果用回鍋油製作肥皂，不僅回鍋油不會亂倒，做好的肥皂是非常好的環境清潔劑，可以洗刷馬桶、流理台、浴室、地板等，但不會汙染環境。

而且，不添加人工香料、發泡劑，以簡單製程製作的環保肥皂，不僅可以清潔各種汙漬，更不會造成環境的負擔；家庭、學校都應該推廣將回鍋油製成肥皂乳、肥皂，用於清潔環境，一舉兩得。

(中時 )