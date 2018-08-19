為大士爺文化祭暖身兼做公益 今廟前廣場辦捐血活動

2018年08月19日 15:38 中時 張亦惠

此次活動共出動5部捐血車，預計可募集1200袋熱血。（張亦惠攝）

民眾對捐血活動反應熱烈。（張亦惠攝）

蔡姓民眾捐血做公益還抽得自行車一輛，開心與協辦的民雄鄉民代表林淑完（左）合影。（張亦惠攝）

每年農曆7月21日至23日是民雄大士爺文化祭登場之日，有紙糊大士爺、普度祭典、放水燈及大士爺火化昇天儀式，是全台罕見珍貴的宗教文化盛事，民雄大士爺今日於廟前廣場舉辦捐血活動，為文化祭暖身，兼做公益。

大士爺廟董事長蔡炳坤說，民雄大士爺文化季即將在31日登場，大士爺捐血活動持續至今已是第6年，今年預計可募集1200袋熱血，為農曆7月鬧血荒盡一分心力。

大士爺廟副董事長周漳炎表示，大士爺掌管孤魂野鬼，因此大士爺廟在「鬼月」時不僅能舉行祭典、放鞭炮，也不封鐘鼓，近年來，廟方在每年農曆7月時，把收藏正殿神龕左側的神像請出，供信眾瞻仰神尊威容，威震四方。

協辦的民雄鄉民代表林淑完表示，這次共有5部捐血車，民眾反應相當熱烈，也感謝中油公司、廟方志工及各方社團大力支持，讓大士爺廟能成功舉辦這麼有意義的活動。

共同辦理此次捐血活動的中油公司嘉義零售中心經理徐江龍指出，藉由此次活動，盼能達到拋磚引玉的效果，呼籲大眾，挽起袖子，加入捐血行列。

(中時 )