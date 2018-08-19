從柯黑到友柯！她5字砲轟林昶佐

台北市長柯文哲(前)日前與時代力量立委、北市黨部主委林昶佐(右三)同時出席環南市場改建上梁典禮。（資料照,林縉明攝）

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中時電子報
／綜合報導

時代力量立委林昶佐今年4月曾因不滿台北市長柯文哲，強行拆除抗議者的帳篷，怒罵柯文哲「這真的是呷賽！」不過林昶佐日前在臉書指出，柯文哲雖說「兩岸一家親」，卻也從未認同九二共識，把「深紅」標籤來貼在柯身上，這不公平。對此，國民黨籍台北市議員參選人游淑慧用「騙票騙到飽」5字砲轟林昶佐。

林昶佐今年4月曾罵台北市長柯文哲用集遊惡法拆帳篷，還說是進步價值，「這真的是呷賽」。不過日前在柯文哲挺時力新人的場合中，林昶佐也站在旁邊與柯合照，引發外界關注。

此外，林昶佐日前在臉書再度提及柯文哲，他稱柯雖說「兩岸一家親」，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份。若把過去習慣用來批評國民黨的「統派」「深紅」標籤來貼在柯身上，不僅不公平也未必有效。

林昶佐這番話再度引發話題，游淑慧稍早指出，民進黨勢強時，時代力量搶當「小綠」；柯文哲氣盛，時代力量又搶著當「小柯」。游諷刺表示，當「跟著票倒」的軟骨頭政黨，真的好嗎？納這樣的「說變就變」盟友，真的安全嗎？游諷「唯利是圖，視誠信為糞土！只為了騙票騙到飽」。

對此，許多網友諷刺表示「為了選票，什麼都可以推翻」、「段曲棍2.O」、「就是...騙票」、「林昶佐是最典型的投機型政壇垃圾」、「都是變色龍」。

(中時電子報)

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