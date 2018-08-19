走味咖啡讓僑宴爆棚 李俊俋批藍學者「鬼話連篇」

2018年08月19日 15:51 工商 崔慈悌

蔡英文總統85度C「走味咖啡」事件愈演愈烈，對學者游梓翔要率團出訪的蔡總統過境休士頓別再「路過」台商企業，「同慶之旅」隨行綠委李俊俋反批評論要有憑有據，雖然是農曆7月也不能鬼話連篇，甚至「游」走法律邊緣。

「走味咖啡」事件意外讓蔡英文赴美國休士頓僑宴爆桌，李俊俋表示，「感謝85度Ｃ背後的黑手，讓休士頓僑宴爆滿！」他說，稍早從貝里斯抵達美國休士頓，爆棚的僑胞給小英總統與外交團堅定的支持。很多僑胞都說發生「走味的咖啡」事件後，更是要站出來力挺台灣。

對游梓翔的批評，李俊俋表示，隨著總統訪問至今，每到一處都受到僑胞們熱烈歡迎，隨行媒體與外媒也都有大量報導，即使今天過境休士頓也不例外，僑胞、台商朋友熱情有增無減；僑胞代表宋明麗更在晚間僑宴上表示，那杯「走味的咖啡」後，很多人打電話說一定要出席僑宴，支持蔡總統。這些讓人暖心的場面都有圖為證。

他說，就在訪團造訪同時，媒體走訪休士頓的85度C、歇腳亭等台商門市，也都是正常營業，客人照樣上門，絲毫未受到總統過境影響。學者類似發文表態，只為唱和對岸的「文攻」，表達個人反台獨立場，顯然並沒有破梗，更談不上評論，只是自失專業而已。

李俊俋強調，總統出訪當然可接受公評，但批評要有事實根據。這次總統出訪，一杯原本好好的咖啡，就是因為中國的打壓，加上造謠者唱和，才會走了味，也讓他們拚外交之餘還要疲於奔命，不斷澄清。「還好訪問團有友邦與僑胞們熱情與溫暖挺住，讓這類假評論、真謠言頻頻被打臉」！

他也提醒，台灣有充分的言論自由，但以評論之名，散佈毫無事實根據的謠言，仍有違法之虞。《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」相關罰則，如果是煽惑他人犯罪或違法還會違反刑法規定。「像這類沒根據的評論與網路謠言，拜託不要再傳了！」文末還標註「農曆七月拚外交駁斥鬼話」。

(工商 )