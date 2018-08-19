萬人齊聚新店宣誓反毒 園遊會熱鬧非凡

2018年08月19日 16:04 中時 葉書宏

新北市新店區公所、碧潭警友站及松山慈惠堂等20個公私部門聯合舉辦「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衞福園遊會」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所、碧潭警友站及松山慈惠堂等20個公私部門聯合舉辦「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衞福園遊會」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所、碧潭警友站及松山慈惠堂等20個公私部門聯合舉辦「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衞福園遊會」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所、碧潭警友站及松山慈惠堂等20個公私部門聯合舉辦「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衞福園遊會」，今（19日）在新店碧潭東岸廣場舉行，萬人齊聚宣誓反毒，現場還送出100輛變速腳踏車及5台43型液晶電視等大獎，活動熱鬧有趣。

活動由松山慈惠堂的國樂及三軍人型氣偶表演揭開序幕，新北市政府秘書長許育寧也到場致詞表示，新北市政府非常重視反毒工作，透過活動要將反毒的理念宣傳到各個角落，共建無毒城市、安居新北的樂活家園。

新店區公所區長林煌源則表示，毒品偽裝的技巧越來越高明，茶包、咖啡包、果凍及郵票等都有可能是毒品，誘騙不知情的青少年食用後上癮，透過這次反毒宣導，希望讓社會大眾從小就認清毒品並拒絕毒害。

園遊會現場來了8隻毛警官、騎乘馬匹的騎警隊還有BMW大型重機，民眾紛紛搶著打卡合影，活動中場穿插學生團體音樂及舞蹈表演，最後壓軸除摸彩活動抽出大獎外，主辦單位也將募集的發票捐贈給創世基金會，反毒兼做公益。

松山慈惠堂堂主郭葉子表示，今年是第二年辦理反毒園遊會，未來希望持續辦理，讓年輕朋友遠離毒品危害，也讓愛與關懷繼續傳承。

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(中時 )