機師工會罷工記者會延期 22日視協商進展另召開

2018年08月19日 16:05 中時 王思慧

桃園市機師職業工會從本月7日正式取得合法罷工權後，目前已與華航、長榮資方二次協商，原定機師工會預計20日召開記者會對外宣布罷工期程。不過工會指出，居中斡旋的桃園市勞動局已於第二次協商會議後，決定於延到22日，長榮、華航勞資雙方再開第三次協商會議，因此暫緩記者會，視22日協商進展後另行召開。

機師工會發布新聞稿表示，自取得罷工投票至今，工會在高度配合包括交通部、勞動部與桃園市勞動局官方的一切協調，至今遲未宣布啟動罷工期程。然而換來的，卻是資方得以繼續拖延、甚至試圖瓦解工會執行罷工權可能性，因此若第三次協商仍舊陷入在膠著泥沼，工會將嚴肅討論後續是否仍有協商必要性。

不過工會也感謝主管單位的種種努力，期待在第三次協商前能夠改變資方態度，讓後續談判得以繼續。因此原訂20日宣佈罷工期程的記者會將延期，視22日協商進展後另行召開。

工會表示，分別在交通部，以及桃園市勞動局的協調並擔任主席下，於17日、18日與華航、長榮資方進行第二次正式協商。兩次協商雖不能說未有任何進展，然如同工會幹部所預期，進度非常緩慢，至今兩航各自與資方的協商中，連一項調解項目都未完全達成共識。期間更傳出華航資方強力打壓逼迫機師簽下「罷工期間同意支援飛行」承諾書，顯涉不當勞動行為種種舉止。

在18日華航勞資雙方協商會議中，工會主動向勞動局提出必須制止資方此一嚴重打壓與干擾協商行徑，雖然資方否認此為不當行為，最終仍在勞動局長要求下，表示在協商期間「暫時停止」此類干擾行為。

(中時 )