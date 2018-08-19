客家義民爺文化節祭祀大典 朱立倫祈求國泰民安

新北市長朱立挑擔進入會場，象徵傳承。（陳俊雄攝）

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新北市長朱立倫新北市客家義民爺文化節中，率領現場民眾向義民爺牌位鞠躬。（陳俊雄攝）
新北市長朱立倫（左四）與其他正獻官共同行三獻禮。（陳俊雄攝）

新北市客家局19日在三峽客家文化園區舉辦義民爺文化節祭祀大典，由新北市長朱立倫與客委會副主委楊長鎮等9名正獻官行三獻禮，並虔誠恭讀祝文祈求國泰民安，朱立倫表示，義民節祭就是傳承客家精神很高興看到許多年輕參與傳承客家文化。

新北市客家義民爺文化節18日至20日在客家文化園區舉行，為了盛大舉辦這項客庄文化盛事，特別由值年爐主板橋客屬會理事長邱宏濱率客籍代表，至新竹新埔枋寮義民廟恭迎義民爺至新北市客家文化園區安座。

今日的祭祀大典由新北市長朱立倫與50個客家社團、4000位鄉親一起挑擔進場後，由朱立倫與客委會副主委楊長鎮、前國大代表劉盛良等9名正獻官共同行「三獻禮」，虔誠恭讀祝文，祈求國泰民安、風調雨順。

朱立倫以客語致詞表示，新北市義民爺文化節是新北市重要的客家文化活動，昨日是第一次在新北市客家文化園區辦理，也是慶祝第二期工程完成後的第一個重大活動。客家精神就是義民爺精神，他很開心看到有很多客家年輕人參加傳承客家文化、客家精神。

日軍乙未攻台時，從澳底登陸到進入台北城都未遭遇抵抗，直到進軍三峽隆恩埔時才首遭抗日義軍武裝反抗，客家局為紀念123年前的隆恩埔戰役，在園區二樓設置忠義-客家義民信仰展，讓民眾瞭解義民祭典在歷史中的重要角色，並透過大富翁遊戲瞭解義民祭及隆恩埔戰役。

現場還設計闖關活動，只要透過手機掃描主祭台、褒忠牌樓、神豬區、忠義─客家義民信仰展、演藝廳等QRcode，就可得到義民爺加持的平安符。平安符特別以新竹縣新埔義民本廟門神「秦叔寶」、「尉遲恭」的圖騰設計製作，讓民眾平平安安、心願成就。

(中時 )

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