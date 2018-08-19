出陣頭後慘死路旁 醉男「下車尿尿」遭輾爆頭

2018年08月19日 16:24 中時 謝瓊雲

台61線西濱快速道路昨晚發生離奇車禍命案，現場十分昏暗還下著雨，視線不佳。（謝瓊雲翻攝）

台中市21歲林姓男子，18日晚間搭程姓友人的車從南部返家，卻尿急不斷要求下車尿尿，卻逆向走在昏暗的快車道上，兩部高速行駛的自小客車閃避不及接連撞上，林男當場慘死；家屬痛批駕駛居然把林男丟包在快速道路上才會釀成不幸意外，警方調查後將三名駕駛全依過失致死罪移送法辦。

昨天晚間7點20分，喝得醉醺醺的林男尿意襲來，堅持要程男停在路肩讓他下車尿尿，不料他竟逆向一直走向快車道，遭載著一家人出遊的50歲曾男在北上172.1K處高速撞上，林男腦漿還卡在前擋風玻璃上，重摔路面後再遭後方34詹男開車輾過削掉頭骨，當場喪命。

彰化警方獲報到場封鎖車道進行調查，正在納悶意外現場沒看到交通工具，林男如何獨自上快速道路，沒想到不久後就接獲台中警方通報，有宮廟人員報案指有男子在高架道如廁後失蹤，經比對確認死者身分就是林男。

開車的37歲程男向警方供稱，一行人南下參加陣頭，過程中林男有喝酒，結束後回台中，林男一直吵著要尿尿，只好先開到路肩讓他下車，沒想到他卻往逆向一直走，根本叫不回來，加上當時下雨、天色昏暗沒路燈，最後不見林男身影，只好先載車上其他3人回台中宮廟，再報請警方尋人，沒料到會發生憾事。

林男家屬下午相驗時，痛批程姓駕駛把林男放下車就丟包不管，才會導致意外發生，忿忿不平「要求真相和公道」。林男姑姑質疑，就算有喝酒，也不能把人直接丟在快速道路上不管；林父則無奈又難過的說，獨子有輕度智能不足，國中後熱愛陣頭活動，身上有神明刺青，沒想到出陣頭後竟會慘死路旁，由於兒子是由母親一手帶大，得知意外，哭了一整晚。

(中時 )