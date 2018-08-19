土耳其再嗆美！不賣F-35只好法律捍權

2018年08月19日 16:28 中時電子報 何宜玲

美土關係之間的矛盾再度擴大，日前美國總統川普簽署最新的國防授權法(NDAA)中，明文提及中止出售F-35戰機給土耳其的計畫。這項消息一出，再度引發土耳其大反彈。土國總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)的發言人卡里恩(İbrahim Kalın)表示，如果美國繼續拒絕供應F-35戰機的話，那麼土耳其將會採取法律行動來捍衛國家的權利。

根據土耳其新聞網站《Ahval News》報導，有關美國總統川普日前正式簽署國防授權法，打算中止出售F-35戰機的計畫，也就是把土耳其排除在F-35聯合攻擊戰鬥機的計畫之外，並明文規定禁止供應F-35的國防預算。土耳其總統埃爾多安發言人卡里恩表示，土耳其也會採取法律行動，捍衛應有的權利。顯示美土兩國針對戰機採購的案件，將進入法律的階段。

根據美國國防授權法規定，美國國防部必須在3個月之內，詳述土耳其如何逐步退出F-35戰機的生產鏈，而過程中美國和其他國家必須為這項計畫付出多少代價，這些具體細節必須在90天內進一步出爐，以便美國能夠繼續阻止出售F-35戰機給土耳其。

但由於土耳其飛行員已經在美國亞利桑那州的路克空軍基地接受訓練，報導說，他們的培訓依舊會持續進行，直到美國國防部向國會提出報告為止。屆時美方才會為下一步動作，做出最新決定。

(中時電子報)