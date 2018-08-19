新視波辦星光電影院20載 伴10萬大小朋友歡樂成長

新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，今年邁入第20年。（葉書宏翻攝）

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新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，今年邁入第20年。（葉書宏翻攝）
新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，今年邁入第20年。（葉書宏翻攝）
新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，今年邁入第20年。（葉書宏翻攝）
新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，今年邁入第20年。（葉書宏翻攝）

新視波有線電視公司、新北市議員邱烽堯以及中和區公所共同舉辦的中和星光電影院，從民國87年開辦至今已經20年了，總場次超過80場，逾10萬人參與活動，每次都提供零食、飲料及大扇子，己成為中和夏天的特色活動，有不少家庭是全家出動年年參加，而在18日最後一場放映活動前，也特別請民眾帶著家中歷年來拿到的活動扇子，一起到現場見證歷史，其中一位12歲的小朋友帶了7年不同年份的扇子，幾乎是從幼稚園就開始看，她也謝謝主辦單位每一年暑假讓她過得很快樂。

「5、4、3、2、1，看電影囉！」這句話每年暑假都會在中和區響起，從20年前開始，新視波有線電視公司和當時台北縣議員邱垂益以及中和市公所，一起發動中和星光電影院列車，20年來，歷經新北市升格，新北市議員邱烽堯也傳承接棒，繼續和新視波一起舉辦這項活動，累積場次超過80場，逾10萬人次參與活動，為中和人營造美好的夏日回憶。

這20年來持續辦理中和星光電影院的新視波有線電視，為了感謝民眾多年的參與，在今年最後一場活動中，特別號召年年參加中和星光電影院的民眾，帶著歷年活動送的大扇子，一起到現場見證歷史性的一刻，當主持人邀請有3年以上活動扇子的民眾上臺時，瞬間把舞臺擠爆，大家對這個活動的支持與熱情也可見一斑。

其中年僅12歲的孟奕昕和14歲的蘇暉凱，都帶來了不同年份7把活動扇子，成為全場最「資深」的參加者，蘇暉凱表示，他從幼稚園就開始參加，他很喜歡看露天電影時可以和旁邊的朋友一起笑一起玩，不用像在電影院那麼拘束，孟奕昕則說，在這裡除了看電影還有零食、飲料可拿，還能抽免費刨冰兌換券，所以自他小時候有印象以來就每年都來參加。

另外一位參加的家長楊小姐則提到，放暑假時要幫小朋友安排什麼活動常常讓他頭疼，工作繁忙又沒辦法帶孩子去玩，而參加星光電影院活動，提供親子休閒娛樂，現在每到夏天放暑假，孩子就會吵著要來，形成另類的親子互動。

新視波有線電視董事長陳煥鵬表示，新視波身為在地企業，向來積極投入地方各項公益活動，以取之於社會用之於社會的精神，回饋給在地民眾，而中和星光電影院活動就是其中之一，每年投入大量人力，讓來參加的每一個民眾感受到主辦單位的關懷，帶著滿意的笑容回家，陳董事長表示，這也是公司為地方服務的一環，而中和星光電影院能連續20年舉辦，也十分感謝民眾對新視波的支持。

今年度的中和星光電影院，在「可可夜總會」感人的劇情中圓滿落幕，新視波有線電視多年來除了秉持在地媒體精神，透過有線電視的各個管道做有效的宣傳，今年還出動了直播設備，號召更多民眾一起來參加，讓活動順利圓滿，而陳董事長也表示，未來中和電影列車仍會持續在中和巡迴，與民眾相伴，相約每年暑假一起在星空下fun電影，繼續編織美好回憶。

(中時 )

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