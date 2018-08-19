壓榨工讀妹？上班遲到薪560扣730…生理假再扣500元

2018年08月19日 16:27 中時電子報 林郁庭

一名男網友在臉書《爆料公社》幫親妹妹打抱不平之聲，稱妹妹在台中某連鎖飲料店打工時受到許多不公平待遇，「公司規定請假除了沒薪水之外，還要倒扣500元！遲到的話每分鐘倒扣10元」，看醫生遲到、薪水卻被倒扣到一整天做白工。原PO說公布出來是想讓大家知道，這家業者是多麼欺壓勞工，工讀生受到不合理的對待，文章一出引起網友熱烈評論店家做法。

該男網友表示，親妹之前在台中連鎖飲料店打工，擔任兼職人員，目前已離職，是因為受到不公平的待遇，「他們公司規定請假除了沒薪水之外，還要倒扣500元！遲到的話每分鐘倒扣10元！」

男網友說妹妹在台中邊唸書邊打工，不會騎機車的情況下，每天都必須坐公車去飲料店上班，下課趕車就容易會無法掌握時間，他認同每家公司有每家公司懲處的作法，但妹妹公司遲到而被扣薪的部分，讓他們家是無法苟同。首先是妹妹在7月1日請生理痛請假，除了沒薪水還得倒扣500元，讓原PO怒問：「請問生理假要怎麼拿出證明？不能用病假處理，這個薪水被扣得完全不合理」。

第二，他妹在7月6號她上班前去看醫生等領藥，發現時間來不及，就先行打電話到她們店裡告知會晚一點到，老闆娘也答應，結果妹妹原本晚上6點上班，到店裡已經7點13分。事後拿到薪資單卻發現，上4個小時薪水約560元，但是那天卻被扣了730元，等於做白工之外，還被扣到其他天的薪水。

男網友表示，對於這結果覺得真的很不合理！工讀生算時薪，沒上班就沒薪水，也沒有另外拿獎金，這些能理解，但倒扣成這樣太誇張。妹妹拿到薪資單後，試圖聯絡老闆娘，卻被不讀不回，疑似遭封鎖；聯繫尚在任的同事，請他幫忙轉達訊息給老闆娘，被已讀不回；，最後還跟那家店的總公司官網反映，卻也是沒消沒息！

PO文一出，許多網友也紛紛跳出來留言「薪水能倒扣？去勞工局申訴吧」、「薪水單跟打卡單一起影印去勞工局申訴吧」、「時薪是有做有錢、月薪才能扣病假」、「自立名目扣薪，店家等著被開罰吧」。不過也有不少人說，「PO文者妹妹遲到的行為的確有錯，遲到是不對的，業者確實有權利做獎懲」、「老闆事前也都有給文件聲明，如果覺得不妥就不要去工作！」、「兩邊都有問題，一邊不符合勞基法；一邊上班10天請假兩天遲到7天，然後離職」，最後該男網友補充新進度是「該店家已私下與我們溝通、協調，也獲得他們誠摯地道歉！」

(中時電子報)