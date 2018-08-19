遠雄與博幼攜手做公益 打造偏鄉夢想教室

遠雄文教公益基金會19日在花博爭艷館舉辦大型公益活動，打造課桌椅等教學物資送給偏鄉學童。（遠雄文教公益基金會提供）

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現場有近萬名民眾參與遠雄文教公益基金會公益活動，為偏鄉孩子打造教學物資。（遠雄文教公益基金會提供）

遠雄文教公益基金會19日在花博爭艷館舉辦大型公益活動，邀請親子共同手作，打造550組課桌椅、書架等教學物資，捐助到博幼基金會偏鄉課輔教室，現場吸引近萬名民眾熱情參與，一起盡愛心做公益，給偏鄉部落孩子更好的教學環境。

遠雄文教公益基金會近2年著力於偏鄉教學環境的修繕，從宜蘭大同、新竹尖石、南投仁愛信義，到外島的澎湖西湖等，處處都有遠雄志工的足跡。遠雄文教基金會執行長楊舜欽說，目前在偏鄉教學環境硬體改善這部分，並沒有公益單位全心投入，因此遠雄決定從最難的地方下手，結合公司在建設營造上的專業，給孩童一個安全且帶有夢想的教學環境。

今天活動現場搭起3座夢想教室，從板材到課桌椅、裝飾物，都是運用可回收建材，活動結束後將完整移植到宜蘭、新竹和屏東的博幼課輔教室使用，另外，活動還募集超過3500項物資送往偏鄉。

為了提高民眾對公益參與度，遠雄提供材料讓民眾手作，完成作品後，每項教學物資都會編碼後再送往偏鄉，民眾後續可上網，查詢自己親手做的課桌椅或書架，被送到哪一個偏鄉部落供孩童使用。

今年適逢遠雄企業團50周年，現場有約1000位員工及眷屬，以及超過200位志工共同參與，宣示遠雄邁向下一個里程碑的決心。楊舜欽說，偏鄉修繕是默默付出，同時需要許多資源的公益活動，這塊土地既然有需要，遠雄有能力就沒有推卸的理由。

(中時 )

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