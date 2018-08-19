傳統產業新氣象！「紙醞」 埔里紙教堂登場吸引人潮

2018年08月19日 17:01 中時 楊樹煌

▲埔里武繼筠和小玉分別運用中日紙廠材料，製作紙花和紙飾，重新定義生活風格。（楊樹煌攝）

▲埔里造紙設計師的創意，「厚熊笑狗」讓廢棄垃圾經巧手變成可愛的手作紙漿公仔。（楊樹煌攝）

南投縣政府為推廣埔里在地紙產業，今19日在桃米社區紙教堂舉辦「紙醞」活動，帶領大家體驗各紙廠的紙材與新銳設計師所激盪出的火花，醞釀更具有溫度的紙產品，創造埔里紙故鄉的新氣象與新視野，時逢周休假日，吸引不少人前往參觀。

南投縣政府指出，紙的運用甚為廣泛，此次主軸為紙的靜態藝術展示，利用耗費較少能源的媒材，進行創作藝術，將日常稀鬆可見的紙張，透過創作者的手溫及新穎的創作靈感，賦予其新生命，成為具有溫度的紙藝品。

現場展示有中日特種紙廠、新光華造紙、隆春企業、造紙龍手創館、豐鎰特殊紙廠及埔里造紙的每樣作品，都能看見當地設計師及團隊的創意，如「厚熊笑狗」讓廢棄垃圾經巧手變成可愛的手作紙漿公仔；黃世豐使用廢棄紙與農作廢棄纖維結合藍染，成療癒作品。

武繼筠和小玉分別運用中日紙廠材料，製作紙花和紙飾，重新定義生活風格；尤傑則以紙藤、紙線、銅管呈現書法字的結構氣韻。活動匯集許多巧思，由幾位設計師以多樣的創作手法，給作品不同詮釋，表現出埔里鎮紙藝術的潛力，並也展現埔里獨特的態樣；展期至25日，值得大家前往觀賞。

(中時 )