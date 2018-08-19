京都「五山送火」照耀黑夜 吸引萬餘人駐足圍觀！

2018年08月19日 17:03 中時 徐力剛

漆黑夜晚京都山區點燃大型「妙法」字樣火炬。（圖片取自ZEKKEI Japan）

鴨川沿岸擠滿圍觀群眾，一睹「五山送火」特色景觀。（圖片取自朝日新聞網）

農曆七月俗稱鬼月，傳統華人透過「中元普渡」祭祀好兄弟，祈求來年平安順遂。而日本「お盆」源自佛教「盂蘭盆」節，早年自大陸傳入日本，結合民間風俗，演變成宗教祭祀節日，京都「五山送火」為日本現存大規模祭典之一。

伴隨夏季高溫，日本京都開啟祭典盛況，自7月祇園祭開始長達1個月祈福儀式，直到舉辦「五山送火」送走神靈為止，度過熱鬧暑期。每年8月13日迎接先祖，14、15日僧侶頌經，16日晚間進行送火儀式，傳說送火過後氣溫逐漸轉涼，宣告夏秋季節更替。

今年「五山送火」已於8月16日晚間盛大舉行，京都近郊5座高山，依序點燃火把，熊熊火光照耀山間，分別顯現「大文字」、「妙法」、「船型」、「左大文字」及「鳥居型」字樣，蘊含迎接先祖靈魂回家，再送返極樂世界意涵;大型火文字閃耀夜空，包圍整個京都市，鴨川沿岸圍觀民眾響起陣陣歡呼，希望透過火文字祈求未來平順。

想近距離觀賞夜景，以臨近的「船岡山」視野最佳，更有許多當地住戶出租自家頂樓陽台，提供旅客觀賞平台，據京都府警方統計，今年吸引約2萬4000人次前來觀看。

(中時 )