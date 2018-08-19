北捷持刀舊圖引恐慌 PO男裁罰2000元

2018年08月19日 17:06 中時 陳志賢

25歲鄭姓網友今年6月間，在批踢踢上PO出「台北捷運列車上有男子揮刀被保全制止」的影片截圖，導致民眾在LINE等社群媒體上不斷轉載，引發各界驚慌，雖台北捷運公司和捷運警隊澄清是2016年發生的「舊聞」，仍難止息民眾驚恐，警方查出PO文的鄭男，依違反社會秩序維護法函辦。台北地院新店簡易庭認定鄭散布謠言，影響社會安寧，裁罰2000元。

今年6月間，有人在批踢踢、LINE群組不斷轉傳「台北捷運列車上有男子揮刀被保全制止」的影片截圖，引發民眾恐慌。台北捷運公司和捷警隊第一時間出面澄清是圖片是2016年發生的舊聞。

當時警方澄清，案發時間是在2016年11月18日晚間6時，1名男子疑似罹病，不明原因攜刀搭乘捷運松山線，到松江南京站時在車廂內被壓制，然後在南京復興站被帶下車，事發當時就已迅速逮捕送辦。

警方循IP位址查出PO文是25歲鄭姓男子。警方調查，鄭男6月20日下午4時42分許，在新北市新店區使用手機在PTT（批踢踢網路實業坊）八卦板張貼文章，標題為「北捷16:10有人拿刀被捕」，但實際上圖片卻是2016年11月發生，明顯與標題、事實不符。

鄭男到案時，坦承PO文時並未查證，警訊後依社維法函辦，法官審理後認為，鄭男未經查證，便散佈謠言，足以影響公共安寧，依社維法裁罰2000元。

(中時 )