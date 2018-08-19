兒子恐嚇炸北巿府！吳宗憲：不OK應要受懲罰

2018年08月19日 17:00 中時電子報 施品瑜

鹿希派遭爆放話威脅炸北巿府。（圖／翻攝自PTT）

藝人狄鶯、孫鵬的18歲兒子孫安佐，之前因在美國涉嫌揚言恐怖攻擊遭逮捕，引發軒然大波，沒想到，現又有星二代在社群網站放話「要做炸彈炸台北市」，並遭PTT網友起底是綜藝天王吳宗憲兒子，掀起熱烈討論。

今有PTT網友在爆掛版PO文，表示看到某「W姓藝人的兒子」在IG限時動態寫著：「女友生病要是沒好起來 我就做炸彈炸台北市政府 全民賠罪」，圖片上，可看到一對男女在醫院等候看診，男子雖然只露半張臉，但不難看出就是吳宗憲的兒子鹿希派。針對此激進言論，該網友忍不住恐慌說：「到底是什麼意思，我身為在台北市旁邊的居民，覺得有點害怕。」

而據《蘋果日報》報導，吳宗憲已確認照片裡的男子是兒子鹿希派沒錯，但也幫兒子緩頰，稱其不是在公開網頁PO文，只是貼在他私人的帳號，但也認為兒子此舉不OK，「雖然是在自己的朋友圈裡面開這種玩笑也不妥當，我個人覺得應該要受到懲罰！」並透露已叫他刪照，若發生任何錯誤，自己絕不會縱容，但對於鹿希派被指是孫安佐翻版，吳宗憲則再次強調是PO在他的私人帳戶，「情節不能相比。」

另外，據中央社報導，警方已針對發文文章的原始出處和帳號進行清查確認，包括網友刊登和轉發內容在內，已排除是否遭人盜用帳號等情事，屆時將視偵查結果，報請檢方偵辦，不排除傳喚發文者和轉載網友到案說明，若發文屬實恐涉刑法的恐嚇公眾罪。

(中時電子報)