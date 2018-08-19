美女間諜遭「一絲不掛侮辱性人身檢查」 俄向美抗議

2018年08月19日 17:24 中時電子報 盧伯華

遭美國以間諜罪逮捕的俄羅斯美女瑪麗亞．布京娜

俄駐美使館今日在緊急探視被捕俄國公民瑪麗亞．布京娜後，向美國務院發出抗議照會，指責美國在華盛頓監獄關押布京娜期間，對她進行「一絲不掛的侮辱性人身檢查」，事後將布京娜戴上鐐銬押解至新的監獄。美國當局未對此做出任何說明與解釋，令人氣憤，俄使館對此予以強烈譴責。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯駐美外交官在當地時間8月18日緊急探視了被轉移至新監獄的俄公民布京娜(Maria Butina )後，俄駐美大使館發表聲明稱，「據俄羅斯大使館瞭解，在華盛頓監獄被關押一個月之後，在沒有任何通知的情況下俄羅斯公民布京娜8月17日晚被押解至亞歷山德裡亞市的一座監獄，布京娜所有的東西都被帶走，包括書籍、毛巾、旅遊鞋及其它衛生用品。」

29歲俄羅斯美女布京娜是以學生身份留在美國，但與積極參與美國步槍協會的相關活動。（圖／美聯社）

俄使館聲明說：「布京娜在首都監獄的關押以一絲不掛的侮辱性人身檢查告終，瑪麗亞被戴著鐐銬押解至新的監獄，令人氣憤。而且，當時甚至沒有任何人打算做出解釋，到底在發生什麼事情，把她帶往何處。」

俄駐美使館表示，將繼續爭取釋放布京娜的工作，並將再次就這一針對俄公民不可接受的做法向美國務院發出嚴辭交涉，要求對所發生的情況作出合乎常規和符合人性的反應。

美國警方逮捕布京娜時所發布她的素顏照。（圖／路透）

聲明強調：「我們期待著執法機構對美國當局的行為予以強烈譴責，這種不法行為必須得到制止。」

美國司法部指稱，29歲的布京娜因涉嫌為俄羅斯從事間諜活動在美被捕。布京娜被指控與他人合謀充當外國代理人，將面臨最高5年監禁。

美國檢察官還透露，布京娜以身體作武器，色誘男人來進行滲透活動。美國媒體則報導，布京娜同時也為美國情報機構工作，是個雙面女間諜，在美活動時間長達5年以上。

(中時電子報)