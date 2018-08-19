《引爆點》台中取景 一天轉7個場景超OK！

2018年08月19日 17:33 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷（左二起）、精湛建設總經理陳志聲，19日出席電影《引爆點》在台中新光影城的首映會。（盧金足攝）

在台中取景拍片的懸疑議題電影《引爆點》，19日重回台中舉行首映會，劇組感謝市府大力協助，一天要轉7個場景在其他城市不太可能，但在台中卻能順利完成；金鐘影帝男主角吳慷仁說，來台中就有一種開闊感、基礎建設優質，每次來到台中都令人心曠神怡；台中市府新聞局長卓冠廷表示，片中許多場景都和台中有密切關係，歡迎影迷到戲院找尋台中場景。

《引爆點》今日在台中新光影城舉行首映會，市府新聞局長卓冠廷、精湛建設總經理陳志聲、導演莊景燊、監製馬天宗、編劇王莉雯和男主角吳慷仁都到場與影迷分享拍片心得。

卓冠廷說，《引爆點》題材在台灣非常少見，不僅懸疑且討論許多社會議題，在籌畫初期，市府就與劇組經過許多討論，片中許多場景都和台中有密切關係，包含台中市政府、原台中縣議會，甚至是外埔的綠能生態園區，歡迎影迷到戲院找尋台中場景。

監製馬天宗對在台中期間，是劇組最開心的拍攝期，一天要轉7個場景在其他城市不太可能，但在台中卻能順利完成；他也借用監製張艾嘉的話：「《引爆點》這部電影是在看完電影之後，引爆才開始」，歡迎影迷到影廳欣賞。

台中市府對影視發展全力投入，也協助影視業者拍片事宜，卓冠廷指出，除105年成立影視發展基金會，聘用業界專家進行協拍，協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具乃至於行政協調，市府都採單一窗口方式積極溝通，目標就是讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。

卓冠廷強調，台中市府編列7億預算新建全台灣首座專業片廠「中台灣影視基地」，基地內將完整保留奧斯卡金獎導演李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池，並設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚，同時包含一座深水池，預計今年完工，並將交由具有專業片廠管理經驗的中影團隊來營運，提供影視劇組更堅實的後盾。

陳志聲表示，中部地區很多人熱愛電影產業文化，《引爆點》是由一群愛好電影的好友們共同出品，希望藉由《引爆點》為台灣電影史寫下不凡的記錄。

導演莊景燊進一步說明，剛開始撰寫故事時就選擇台中為拍攝地點，台中擁有很多種城市樣貌，符合片中各種場景需求，譬如陽光、溫暖的氣候就是其一，所以代表「正義」的公部門場景均在台中拍攝，感謝市府大力幫忙，使劇組非常順利完成電影拍攝。

編劇王莉雯說，去年《引爆點》在台中殺鏡，劇組齊聲喊「台中拍片讚讚讚！」因為在台中拍片確實是非常愉快的經驗；男主角吳慷仁說，台中開闊、基礎建設好，每次來到台中都會有種心曠神怡的感覺，當時在台中留下影像畫面，歡迎影迷進劇院欣賞，也許就能發現身旁的場景。

(中時 )