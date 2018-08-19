一場小學同學聚會 讓他情人節好綠

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
原PO群組截圖(翻攝自Dcard)。

一名網友在17日在《Dcard》發文表示，昨天跟國小排球隊同學聚會，聚會到後面有點無聊，就有人提議要玩交友軟體，玩的是一個語音交友app，直接可以跟女生講電話，提議玩這個的朋友，一直跟在線上跟女生說他有個朋友是處男，條件很好，不太會跟女生聊天，能不能陪他聊聊，被掛了幾通電話後，終於有一個女生願意跟他聊，後來聊完就很高興的走回來，說他加到那個女生通訊軟體了。

他轉述那個女生說，她室友今天剛好不在，有點無聊，找他去家裡看電視，原PO看了一下女生的大頭照，還揉了一揉眼睛，竟發現照片是自己的女友！

他表示，自己昨天聚會前，還跟女友說，聚會會到很晚，今天不會去她家住…

自己瞬間慌了，有點不敢相信，但他只想到，最快的方法就是去她家找她，於是原PO對同學隨便編了一個理由，然後就直接到女友家，女友先是嚇到，但他直接拿了對方手機，確認了女友就是與同學相約「一起看電視」的人，之後兩人就吵架分手了…他感性的表示，實在哭笑不得，好一個單身情人節。而排球隊群組也對原PO與女孩一同消失不回訊息，有了一些「蛛絲馬跡」。

網友也紛紛表示同情，「我朋友是玩了要結婚了，但你玩了是戴綠帽了，幫QQ」、「重點是你的同學們好像知道什麼蛛絲馬跡了」、「還好有發現……做這種事真的要不得拍拍原PO，至少有發現…」。

(中時電子報)

文章來源：女友趁我不在偷約網友

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