柯文哲台中簽書會 上千柯粉擠爆

台北市長柯文哲（前左三）19日到台中市中友百貨誠品書店舉行《光榮城市》簽書會，與中部粉絲相見歡。柯文哲人氣旺，上千名粉絲擠爆會場。（張妍溱攝）

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柯文哲（右）與柯粉一同擺出俏皮姿勢拍照。（張妍溱攝）

台北市長柯文哲19日到台中市中友百貨誠品書店舉行《光榮城市》簽書會，與中部粉絲相見歡。柯文哲人氣旺，上千名粉絲擠爆會場，柯文哲說，從當台北市長3年半沒有政黨支持沒有財團，有時候面對問題會感到孤獨挫折，但民眾相挺讓他堅持到現在。

柯文哲說，世大運後，去年9月開始所有媒體開打，每天看完電視後，隔天還是正常起床出門，正常上班進行市政工作，雖然到恨挫折但是每天還是感受來自台灣各地的支持，尤其是台中朋友，所以「堅持」一路走到現在

柯文哲指出，《光榮城市》這本書，是寫政治理念，決定政策有3因素，是民意、專業、價值；結果他發現台灣很多政黨是跟民意對著幹，再來是專業也就是尊重科學，他以颱風假為例，最大陣風大於10級可以放颱風假，結果小於7級，絕大多數人為討好民眾，卻選擇放颱風假。

另外堅持價值是最困難，他認為重陽敬老金是違反價值，明明有些政府欠債，仍繼續發放重陽敬老金，債台高築，苦的是下一代。

他提到解決社會貧富問題，政府應考慮採所得累進稅、社會福利偏向弱勢，社會福利應該偏向弱勢，而不是是齊頭式發放，齊頭式發放讓人感覺在買選票，假如各縣市府有盈餘當然齊頭式發放重陽敬老金，是沒問題。

(中時 )

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