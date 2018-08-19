台灣新媳婦出好菜 異國美食環保風

2018年08月19日 18:13 中時 廖志晃

南投縣環保局節能減碳宣導，寓教於樂。（廖志晃攝）

異國美食嘉年華會歌舞表演，讓大家同樂。（廖志晃攝）

南投縣環保局推廣節能減碳，與南投縣新媳婦關懷協會合作，舉辦減塑愛地球．節能減碳異國美食嘉年華會，由新住民以在地食材，烹調各國特色美食讓大家品嘗，並提醒食當季及在地，少用免洗餐具。

減塑愛地球．節能減碳異國美食嘉年華會，19日在南投縣會展中心登場，包括立委林靜儀、蔡培慧、草屯鎮長洪國浩等人都列席；環保局提供有獎徵答，並提醒民眾食用在地食材，讓地球喘口氣，使用本地生產食物、有機農產品，多吃蔬食少吃肉，並且以節省能源方式烹煮。

新媳婦關懷協會理事長、縣議員羅美玲表示，2017年首次將異國美食結合節能減碳觀念，大受好評，因此，2018年再度與環保局合作，並贈送每人1套環保餐具組，在現場盛裝餐點，以後外出帶著走，減少使用免洗餐具。

異國料理包括娘惹椰絲捲、肉骨茶、蝶豆花茶等馬來西亞料理；還有不同國籍的新住民的家鄉菜，如越南油飯、涼扮木瓜絲及蒸蛋，韓國泡菜炒肉片及炒豆皮，印尼咖哩及薑黃飯，泰式奶茶等。

羅美玲表示，準備數百人的食物，對新住民姐妹們是一大挑戰，但也很高興能夠藉此累積經驗；希望讓國人透過美食，認識東南亞文化，並請民眾身體力行，在生活中落實健康環保。

(中時 )