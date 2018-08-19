「漂泊」街友體驗營 吸國際童軍報名

「漂泊」街友體驗營19日登場，百位學員感受兩天一夜的街友生活。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
「漂泊」街友體驗營19日登場，「街友導師」指導學員如何耕作。（柯宗緯攝）

街友心事誰人知，或許唯有體驗一回才懂箇中滋味。高市社會局19日舉辦街友體驗營，邀請百位社會青年33小時實際跟隨「街友導師」露宿街頭、排隊領餐、行動沐浴車等作息，更有國際童軍特地來台參加，以同理心關懷街友，期待營造友善人道社會。

鋪紙箱在騎樓、躺公園椅、領救濟便當，這是你我熟悉的街友日常。不少民眾更對街友貼上好吃懶做、骯髒等標籤，為扭轉民眾對街友負面形象，社會局舉辦「漂泊33」街友生活體驗營，讓學員瞭解街友為求生存尋找資源心境，重新定義「漂泊」。

56歲許姓街友接受安置近半年，他感慨說，早年染上惡習，造成妻離子散，兩個女兒不認爹，他進到機構後，融入團體生活，在裡頭擔任廚工，身心靈逐漸健康，盼生活回歸正軌，將來才有顏面見親人。

台北大學學生郭聿睿曾在讀雄中時，看見火車站滿是街友心生憐憫，參加營隊更能設身處地。馬來西亞羅浮童軍吳家征說，馬國當地也有街友，他期待政府教導自力更生，而非只給補助。

世新大學羅浮童軍團群長呂其藝有感而發說，天氣炎熱1天不洗澡就覺難受，能理解街友盥洗不便，除有髒汙更恐引發疾病；她實際參觀行動沐浴車發現「麻雀雖小五臟俱全」，能讓街友洗個舒服熱水澡。

「漂泊」體驗營跳脫童軍露營模式，透過社工及街友導師帶領學員真實感受街友謀生艱困，入住街友中心、在人來人往商圈站上8個小時販售大誌雜誌、或到菜園揮汗耕作、以腳踏車或公車代步等。

(中時 )

6處辦公室最髒的地方 細菌量竟… 暑期課輔班結業展成果 家扶兒勇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。