暑期課輔班結業展成果 家扶兒勇敢長大自信又獨立

彰化家扶中心在和東國小禮堂魏今年參加暑期課輔安親班的學童舉辦結業成果發表。（謝瓊雲攝）

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彰化家扶中心暑期安親課輔班進入第九年，每年課程越來越豐富多元，田中班今年以日本神轎和鳥居為主題創作出豐富的動靜態成果。（謝瓊雲攝）
將要升上小六的鈞鈞(左2)，雖然內向寡言，卻非常懂事貼心，心疼左手截肢裝義肢的母親(右2)，從小就是嬤嬤最好的幫手。（謝瓊雲攝）
沉默內向的鈞鈞(右)心疼媽媽在他年幼時就失去左手臂，從小就懂事貼心當媽媽的好幫手，生活自裡從不讓母親操心，抱著媽媽時自己先紅了眼眶。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心19日在和東國小舉辦暑期課輔安親班結業成果發表，144名學童和24名大專志工隊輔展現創意設計主題闖關遊戲，邀請到場扶幼貴賓互動；彰化縣長魏明谷化身愛心超人與新世代超人關主們對決，比賽摺衣服、剪紙等，洋溢滿滿歡笑聲。

南興國小將升小六的鈞鈞，5歲那年母親在彰濱工業區的工廠上班時，不慎遭器具輾壓左臂，住院治療一個多月後仍截肢，內向寡言的他默默當起媽媽的另一雙手，小一起就學習生活自理，自己買早餐、走路上學，不讓媽媽操心。

在他帶頭以身作則下，彰化服務處課輔班以家事達人為主題，讓家扶兒們學會生活與家事能力，人人練就3秒摺衣功力，不少扶幼委員闖關都挑戰失敗，全班同學還一起DIY製作柑橘清潔劑等超實用日常用品。

20歲將升上大二的小瑜，今年暑假首度從家扶兒身分，成為帶隊的隊輔姐姐，從小早熟獨立的她說，藉由與孩子們互動，學習換位思考，摸索孩子的行為模式與應變方式，更能了解家中有過動傾向的五歲弟弟，幫助彼此一起成長！

家扶中心主任王震光說，9年來暑期安親班在和美、員林、彰化、田中和二林等五地服務處開辦，讓長假中仍須忙碌工作的家長無後顧之憂，充實家扶兒童的暑假，為期七周的課程豐富又多元，動靜態活動展現學習成果，魏明谷更是唯一親自到場參與結業式，與孩子們互動闖關的首長，讓社工和孩子們都感到很驚喜。

(中時 )

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