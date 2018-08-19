暑期課輔班結業展成果 家扶兒勇敢長大自信又獨立

2018年08月19日 18:18 中時 謝瓊雲

彰化家扶中心暑期安親課輔班進入第九年，每年課程越來越豐富多元，田中班今年以日本神轎和鳥居為主題創作出豐富的動靜態成果。（謝瓊雲攝）

將要升上小六的鈞鈞(左2)，雖然內向寡言，卻非常懂事貼心，心疼左手截肢裝義肢的母親(右2)，從小就是嬤嬤最好的幫手。（謝瓊雲攝）

沉默內向的鈞鈞(右)心疼媽媽在他年幼時就失去左手臂，從小就懂事貼心當媽媽的好幫手，生活自裡從不讓母親操心，抱著媽媽時自己先紅了眼眶。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心19日在和東國小舉辦暑期課輔安親班結業成果發表，144名學童和24名大專志工隊輔展現創意設計主題闖關遊戲，邀請到場扶幼貴賓互動；彰化縣長魏明谷化身愛心超人與新世代超人關主們對決，比賽摺衣服、剪紙等，洋溢滿滿歡笑聲。

南興國小將升小六的鈞鈞，5歲那年母親在彰濱工業區的工廠上班時，不慎遭器具輾壓左臂，住院治療一個多月後仍截肢，內向寡言的他默默當起媽媽的另一雙手，小一起就學習生活自理，自己買早餐、走路上學，不讓媽媽操心。

在他帶頭以身作則下，彰化服務處課輔班以家事達人為主題，讓家扶兒們學會生活與家事能力，人人練就3秒摺衣功力，不少扶幼委員闖關都挑戰失敗，全班同學還一起DIY製作柑橘清潔劑等超實用日常用品。

20歲將升上大二的小瑜，今年暑假首度從家扶兒身分，成為帶隊的隊輔姐姐，從小早熟獨立的她說，藉由與孩子們互動，學習換位思考，摸索孩子的行為模式與應變方式，更能了解家中有過動傾向的五歲弟弟，幫助彼此一起成長！

家扶中心主任王震光說，9年來暑期安親班在和美、員林、彰化、田中和二林等五地服務處開辦，讓長假中仍須忙碌工作的家長無後顧之憂，充實家扶兒童的暑假，為期七周的課程豐富又多元，動靜態活動展現學習成果，魏明谷更是唯一親自到場參與結業式，與孩子們互動闖關的首長，讓社工和孩子們都感到很驚喜。

(中時 )