阿嬤擋路中央瘋狂「比中指＋揮手勢」網笑：玩超級比一比？

阿嬤擋路中央瘋狂「比中指+揮手勢」網笑：玩超級比一比？（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
請問答案是什麼（影/爆料公社 臉書）

到底在比什麼？最近網路上流傳一段影片，有駕駛行經巷弄，遇到一名戴著墨鏡的白髮阿嬤擋在路上，見駕駛沒有退讓，她突然就舉起左手，先是往往旁邊大力指了一下，再對他惡狠狠地比起中指。短短20秒的過程被PO上網，讓許多網友紛紛猜測「阿嬤想表達什麼？」還被惡搞加上超級比一比的音樂，「笑」果十足。

影片被分享至爆料公社公開版，搞笑配上「超級比一比」經典配樂，打趣問道：「請問答案是什麼！？」影片中一位白髮阿嬤非常霸氣地站在路中間擋住駕駛去路，見駕駛不讓，阿嬤氣得先伸出食指比向路邊。

阿嬤接著竟然不斷比出手勢，開始用左手往旁邊一比，接著又抬起下巴，先是比出1個「2」，又迅速轉換成中指，之後又張開手掌比了個「5」根手指頭比了3次，再狠狠地握緊比中指，來回2次。駕駛一頭霧水，決定先慢慢往前滑動，不料對方又朝旁邊指了4次，像是示意對方從旁邊可以開過去，最後影片結束。

搞笑配樂影片一出引發網友熱烈討論，紛紛噴笑回覆「提示一下有幾個字啦」、「配音效笑死XD這個 BGM 好煩喔」、「笑到美叮當」、「跪求答案」、「過路一次，5千，去旁邊」、「1500路邊解決」。也有不少人回覆這段畫面已經流傳網路許久，近日又被配上配樂轉發。

(中時電子報)

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