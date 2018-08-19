亞洲曲盟年會在台灣舉辦 音樂界通通動起來

2018年08月19日 18:22 中時 趙靜瑜

雖然台灣國際地位艱辛，但仍有國際組織在台灣召開年會，成立45年的「亞洲作曲家聯盟( Asian Composers League)（簡稱曲盟）」是亞太地區歷史最悠久，也最重要的國際文化組織之一，台灣為四個發起會員國之一，今年將第六次在台灣舉辦年會，共有15國作曲家發表81首新作與論文，共計10場公開音樂會，堪稱亞洲樂壇盛事。

曲盟台灣總會理事長也是作曲家呂文慈表示，透過無國界的音樂，可以跟全亞洲地區交流，透過藝術形式讓大家看見台灣文化的多元。由於台灣是創始國的緣故，陸方沒有機會參與，也讓年會擺脫政治干擾，得以順利準備。

呂文慈表示，三年前開始，台灣就爭取今年主辦亞洲曲盟的機會，不只是當地政府要挹注資源，就連表演場地，表演團體以及各種行政細節都要到位，「去年我們將所有準備資料帶去日本向亞洲曲盟大會主席松下功報告，五位中執委包括副會長以國作曲家Dan Yuhas、曲盟大會秘書 三好泉等等都列席參加動員，我們準備的陣容比起2011年台灣主辦的規模不相上下，一路獲得支持。」

曲盟是亞太地區歷史最悠久的國際文化組織之一，由日本、南韓、香港與台灣共同發起組成，當時以台灣已故作曲家許常惠為首1971年在台北籌畫成立。直至今日，會員國包括台、日、韓、菲、港、印尼、泰、越、馬、新、以色列、韃靼共和國、紐、澳、土耳其等15個國家或地區。除了會員國外，非會員國甚或歐美作曲家、音樂學家也常以觀察員身份出席。

今年亞洲曲盟年會以「融合與蛻變」為主軸，邀請包括國家交響樂團、台北室內合唱團、朱宗慶打擊樂團、台北市立國樂團附設學院國樂團、木樓合唱團、采風樂坊等，都是一時之選，其他還包括現代音協樂團、北藝大新音樂工作坊以及諸多演奏家共同演出，演出與探討領域多元，包括台灣傳統樂器、原住民素材、國樂、西方古典音樂、人聲合唱藝術、電子科技、擊樂領域、客家素材；更有10篇專業學術論文募集與2場學術研究論壇，理論與實務兼具。

亞洲曲盟年會將從10月19日到23日舉行，演出地點包括台北國家音樂廳、北藝大與東吳大學；彩排地點包括功學社等，現場也將頒發青年作曲比賽大獎、入野義朗獎、許常惠紀念獎以及傑出演奏獎等獎項。

(中時 )