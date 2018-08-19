台北市》評柯文哲組黨 姚文智諷「專心市政吧！」

2018年08月19日 17:58 中時 郭建伸

台北市長柯文哲遭爆要組政黨，雖然他稱「謠言止於智者」，但仍引發政壇關注。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今受訪時表示，組黨是柯的權利，但他認為「專心市政吧！」如他最近提出萬華和德里跟東區的市政問題，台北市府至少應該有說法，「要組政黨、助選，這是他的自由，市民都會尊重。」

姚文智今到東區敦南誠品舉辦政策發表，表示現在敦南林蔭道上雖然有公共藝術品，但行人穿越道的設計不佳，導致民眾接近性不高。

姚文智提出，他結合學界看法，要將現行仁愛圓環的槽化島內縮，讓綠蔭可以更貼近行人，未來民眾可在散步街道旁踏上草皮，讓仁愛圓環不再是遠觀的景觀；若他當選市長，將於1年內完工，這只是一個小改造，市府預算絕對有辦法做，「但牽一髮動全身」，完工將大大改變東區商業、生活型態。

媒體會後問姚，是否認為柯市府這三年任內對東區沒有實質建設？姚說，東區過去雖然引領風騷，但因為租金及交通問題，發展上確實面臨一些瓶頸，他認為配合改造仁愛圓環，未來可推行「東區street life振興運動」，可以細膩照料東區發展。

姚在臉書上貼出柯文哲越來越像綜藝明星，對比萬華區和德里充滿廢棄物的和德里，相當諷刺。媒體問姚是否認為柯不該一直作秀？姚質疑，市府連把和德里環境整理好，都做不到，「如果明天做好，晚上有秀，我們也尊重他去參加」。

此外，柯文哲遭爆四年前選舉時處理工讀生遣散根本是「慣老闆」，媒體今問姚，是否認為柯有慣老闆的影子？姚說，這是他們團隊的事情，希望柯能夠說明清楚，坦言柯過去底下很多局處長走人、外界對柯帳目的質疑，「我想也要請他說清楚」。

(中時 )