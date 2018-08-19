三峽點亮大水燈排 盛大舉辦水燈節

豎立在三峽河邊的水燈排，召喚好兄弟來此享用普渡供品。（三峽區公所提供）

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三峽宰樞廟豎立的7層樓高的竹製水燈排，相當壯觀。（三峽區公所提供）
工作人員七手八腳地拉起水燈排。（三峽區公所提供）
點亮燈籠的水燈排也參加遶境活動。（三峽區公所提供）

一年一度的三峽地方盛事「水燈節」18日晚間在遶境三峽市區後，依傳統禮俗在三峽河放水燈，當點亮燈籠的三根巨大竹製水燈排豎立後，讓許多民眾歡呼不已，希望這項盛會能夠持續舉辦下去。

許多民眾都知道每逢農曆7月14日晚間，基隆中元祭都會在八斗子望海巷放水燈，但多數的新北市民卻都不知道，位於土城的大墓公，每年都會由土城、板橋、中和輪值主祀放水燈外，三峽宰樞廟也有放水燈的傳統。

今年宰樞廟為了迎接一年一度的水燈節，在請來老師傅手工製作三座高達7層樓的水燈排，並以LED燈點亮燈籠，指引山裡的好兄弟也能前來享用普渡供品。

宰樞廟主委、三峽秀川里長李楷瑞表示，由於水燈排數目須為奇數，今年仍延續去年數目製做3座水燈排，但今年的水燈排高度從去年的5層樓增至約7層樓、21公尺，考量竹子太嫩不穩、太老容易脆掉斷裂，老師傅特別從端午節過後就開始尋覓合適的竹子製做水燈排。

三座巨大的水燈排在18日點燈後，豎立在宰樞廟前，壯觀的場景也吸引民眾拍照留念，不少民眾表示，水燈排立起來亮燈後，總是讓人心中充滿了無限的感動，也象徵著地方的團結，以及人們心中的那份善良，希望這項傳統能夠持續下去。

18日晚間遶境活動也吸引爆滿人潮參與，雖然下午下起一場大雨，但晚上活動時風雨停止，整個遶境隊伍也在繞行三峽市區後，在晚間9時左右返抵宰樞廟前，在百年清樂社演奏北管音樂下，眾人依照傳統禮俗將水燈緩緩推入三峽河，為一年一度的三峽水燈節畫下句點。

(中時 )

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