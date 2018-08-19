黃小琥自嘲沒很紅「因為不會演」 狂虧鄭怡大又傲

黃小琥（左）台中開唱，鄭怡驚喜現身。（星光娛樂提供）

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黃小琥日前在台中開唱。（星光娛樂提供）

黃小琥繼上周台北演唱會，18日移師台中開唱，她28年前的同門師姐鄭怡驚喜現身擔任嘉賓，未料黃小琥神閒氣定，鄭怡失望大呼：「怎麼都沒被嚇到的感覺？」黃打趣回：「我跟你講，我在演藝圈沒有那麼紅，就是不會演！」笑翻滿場觀眾；黃小琥也不忘為將辦個唱的鄭怡敲鑼打鼓：「慶祝九九重陽節，大家別忘來看鄭怡演唱會嘿！」

鄭怡與黃小琥當年同為可登唱片歌手，相知相惜的兩人聊起當年趣事，黃小琥說：「我剛出道進公司時，鄭怡好大牌喔！」形容鄭怡當年在公司「橫著走」：「她好嚴肅，雙手都抱在胸前，愛管事，明明手那麼短！」鄭怡聽聞忍不住回敬，虧黃小琥的手也長不到哪裡去，「全可登我們兩個最短啦」！

冷面笑匠黃小琥隨後看看自己的胸部，接著瞄向鄭怡胸部，一語雙關虧鄭怡真的很「大」，接著又讚鄭怡很「傲」，當年說嫁就嫁，果決放下如日中天的歌唱事業，全家移居加拿大，「胸襟」何等寬闊！而鄭怡則欣慰地說：「很高興的是，隔了那麼多年後，我看到小琥唱出一片天，有這麼多歌迷，謝謝你們支持黃小琥，真的很有眼光。」鄭怡將於9月8、9日分別在台北及台中舉辦「來得正是時候」演唱會，購票洽iNDIEVOX及全台7-11 ibon。

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