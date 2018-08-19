冥婚潮？ 鬼月機車上出現紅包 命理師教你怎避開

網友表示自己驚見自己機車上出現紅包。(圖/翻攝自爆怨公社)

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中時電子報

最近正逢農曆七月，也是俗稱的鬼月，因此有許多事情都成為禁忌，一名網友就在爆怨公社上表示，自己的機車上竟然出現一個紅包，讓他不知道該怎麼辦，在台灣習俗中，家中若是有單身女子早逝，其家人就會幫祂找對象，因此就會在路上放置紅包，對此知名命理師黃逢逸指出，在鬼月的確會比較有機會出現「冥婚」的狀況。

這名網友表示，自己的機車坐墊上出現的一個紅包袋，且這個紅包袋看起來裡頭還裝有東西，這令他不知道該怎麼辦，另外原PO也表示，不管放紅包的用意是什麼，深深都覺得這是很沒道德的事。

對此，知名命理師黃逢逸就指出，通常會路邊會出現紅包有以下三種情況：

一、 紅包裡投放了不乾淨的東西，例如某些人會隨身佩帶玉珮，當玉珮裂開後，就代表裏頭有不好的東西進入了，因此需要用紅包袋、紅紙、紅布將其包起來後丟掉。

二、 單純只是別人亂丟的紅包垃圾。

三、 冥婚紅包

黃逢逸表示，若是遇到跟原PO一樣的情況，在機車上發現紅包袋，就把紅包袋撥到地上，或是拿到附近的垃圾桶丟掉即可，不過切記，千萬不要將紅包袋打開看，若還是很擔心，就回家用「鹽巴+白米與陰陽水(意指熱水+冷水)」混一混後清洗機車，或是用「芙蓉」泡水後，用此水洗車子也可以避邪，讓自己騎車更安心。

(中時電子報)

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