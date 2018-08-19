《中時晚間快報》亞運空氣步槍混合賽 林穎欣、呂紹全射首金

2018年08月19日 18:05 中時電子報 綜合報導

◎ 亞運空氣步槍混合賽 林穎欣、呂紹全射首金

中華隊在2018雅加達亞運首金出爐！射擊19日進行10公尺空氣步槍混合團體賽，中華隊的林穎欣／呂紹全在決賽以494.1分，擊退中國大陸楊皓然／趙穎慧的492.5分，搶下我國本屆首面金牌，印度則以429.9分摘銅。

◎ 高人氣兩岸通吃？ 柯：我是台灣最大公約數

台北市長柯文哲被爆料將追隨民主運動先驅蔣渭水成立「台灣民眾黨」，柯雖未正面否認，但以目前在台灣政壇的高人氣，加上大陸央視的高度肯定，儼然成為兩岸最大公約數。對此，柯文哲表示，他也是整個台灣社會最大公約數，因為醫界背景，讓他跟誰都可以對話，這也是他的特色！

◎ 西馬隆颱風遠距影響 下周全台有雨

第20號颱風西馬隆18日晚間形成，因距離較遠，對台灣沒有直接影響。19日天氣主要受西南風影響，南部地區整天容易有短暫陣雨及雷雨，中央氣象局已發布大雨特報，北部地區則以午後雷陣雨為主。

◎ 陸美貿易戰正酣 陸媒：韜光養晦不是「認慫」

陸美貿易戰波折不斷，近來有大陸網民認為，大陸應該韜光養晦，趕緊「認慫」（指妥協、認輸）。對此，大陸黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊文稱，這種試圖以認慫來解決問題的戰略存在「錯誤認知」。大陸前領導人鄧小平講的是「韜光養晦，有所作為，絕不當頭」，不是任由美方作威作福，北京卻照單全收。

(中時電子報)