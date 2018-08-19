五迷看過來！五月天MV設計手繪畫家 首次在台南開展

藝術家阿德在佈展時毫不馬虎拿出水平儀測量。（好森藝術空間提供）

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台南市南區好森藝術空間最近有場手繪作品展，作者阿德曾是音樂界知名樂團「五月天」一部MV的手繪圖案設計家，作品一併在這次展出，19日吸引不少港澳人士來台參觀，歡迎台南市的「五迷」們前往觀展。

阿德曾為五月天世界巡迴演唱會《人生海海》MV做角色設計繪製，過去他的作品都在北部展覽，首次獲邀到台南市作為期近半個月的展覽。

會畫畫不稀奇，不過能為五月天的音樂影片設計手繪圖就很不簡單，愛畫畫的阿德畢業於復興美商工廣設科設計繪畫組，現為一家潮流品牌的設計師，他的手繪潛力被發掘後，有人邀請他為五月天5位樂團成員們繪製角色設定，他不但繪製相關作品，更伴隨五月天的全球巡迴演唱會征戰世界各地。

這次展覽名稱為《WEAR R U GOING》，取自英文Where are you going?諧音。透過展覽，傳遞出讓每一位觀展者重新思考你想往哪兒去?的概念。當然「五迷」也能來看充滿五月天元素的手繪作品。

台南市議員呂維胤表示，好森展演空間座落南區鹽埕地區，從舊傳統成衣工廠老屋改建，這次引進難得一見的藝術家手繪作品，值得體驗，因為空間不大，參觀前須來電預約觀展，但免費，他呼籲台南人勿錯過這項展覽。預約電話：06-2635463。

(中時 )

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