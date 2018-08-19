2018 時報獎籌備會召開 台北創意節隆重登場

2018年08月19日 18:25 中時電子報 綜合報導

第41屆時報廣告金像獎籌備會於8月15日假台北神旺飯店召開，40餘位公協會代表及廣告公司經營者與會。會中除公佈2018年相關計劃，並藉由討論提案，為時報獎未來發展提供建言。會議討論熱烈，與會者除贊許時報獎的堅持，並期望在旺旺集團的協助下，讓台灣廣告公司和廣告人有更多海外交流的機會，提高台灣廣告界在國際的影響力。

在維持獎項創辦理念，並追求創新與時俱進的精神下，時報金像奬和金手指獎今年度恢復兩個奬項單獨立項，並調整多項參賽辦法。在八月到12月期間，將以台北國際創意節為主題，推出「第41屆時報金像奬、第18屆金手指奬推廣活動」「論壇」「頒奬活動」「專輯節目」等系列活動。

與會代表IAA理事長、intell堯智科技公司總諮詢顧問黃燕玲表示：希望大家從這個獎項學習到更多，不管以籌備委員、參賽者、評審、業界等任何角色，都希望大家一起共勉、期許，支持整個時報獎。

IAA國際廣告協會臺北分會理事長/INTELLE堯智科技管理顧問有限公司總諮詢顧問黃燕玲。

台北4A理事長、雪芃廣告執行長黃逸甫表示：今天這麼多人坐在現場支持時報獎，也代表業界對它的期待。好的獎項是業界的重要指標，引領我們在好的作品裡學習，這是辦獎的最重要目的和任務，希望時報獎越來越好。

4A臺北市廣告業經營人協會理事長/雪芃廣告執行長黃逸甫。

MAA理事長/貝立德副總經理陳振忠表示：「三十幾年前進入廣告業，時報金像獎ㄧ直是這個產業最大的活動，現在媒體產業型態已經和過往不太一樣了，傳播平臺多元也讓我們創意的想法變得更多元更精采，期待金像獎和金手指獎能與時俱進，越做越好。

MAA臺北市媒體服務代理商協會理事長/貝立德副總經理 陳振忠。

TAAA廣告代理公會理事，米蘭營銷創辦人陳琦琦表示：廣告公會會推動會員全力配合所有的獎務運作，並樂見這個屬於廣告界的獎項能辦得更精彩。

TAAA台北市廣告代理商業同業公會理事/米蘭共同創辦人/副董事 陳琦琦。

時報獎執行長、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛致詞時感謝大家的支持，並表示：旺旺中時媒體集團舉辦時報獎最重要的目的是擦亮創意、榮耀廣告人，並以媒體的平台促進更多廣告界的交流，台灣的創意在各個國際獎項一直有非常好的成績，我們希望藉由交流促進，讓大家互相觀摩學習。藉旺旺在兩岸及國際上的關係，把時報獎推到更高的位置，擦亮台灣的廣告人及廣告界。

時報獎執行委員會執行長/旺旺中時文化傳媒總經理 林淑黛。

討論會中，聯廣廣告公司創意執行長狄運昌表示「取名可以不限廣告，以免過於狹隘」，麥肯集團總經理張志浩提出「不管媒體形式怎麼改變，創意都是最重要的，台北國際創意獎，是更高創意概念定位，不是指廣告公司創意部」。JWT智威湯遜創意長常一飛提出「廣告主及代理商奬項積分如何計算，需再明確說明」。奧美廣告創意總監龔大中表示自己是金犢寶寶出身，對時報獎重新梳理的結果表示肯定，並表態一定支持時報獎，而且鼓勵同仁報名參加。

總結會議中各項建言，時報獎執委會將以一週時間分送「2018參賽辦法徵求意見稿」給各籌備委員做最後的意見修訂，確認的2018參賽辦法後將於8月24日於官網和中時電子報進行公布。

官方報名網站將於9月1日正式上線。

(中時電子報)

KHL 聯廣傳播集團創意長 狄運昌。

台灣麥肯廣告集團執行長 張志浩。

JWT智威湯遜 創意長 常一飛。