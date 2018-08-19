台灣之光！獨輪車好手自費赴韓比賽摘金 團隊成績卓越

2018年08月19日 19:36 中時 張亦惠

邱俊傑是亞洲首位突破跳上8塊棧板的選手。（邱辛舉提供）

邱俊傑自行設計的隊服，受到世界好手青睞，紛紛與其交換隊服，成為此次賽事的另一樁美事。（邱辛舉提供）

獨輪車障礙賽。（邱辛舉提供）

獨輪車不僅能訓練孩子專注，還能促使平衡感提升。（邱辛舉提供）

獨輪車教練邱辛舉、邱俊傑父子，日前帶領嘉義及林口長庚獨輪車隊，自費前往韓國參加UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，勇奪1金8銀9銅，其中21歲的邱俊傑除在競速障礙摘金外，連隊服設計都一手包辦。

邱辛舉去年在家鄉嘉義組成獨輪車曲棍球隊《精踩絕輪隊》後，也受邀指導林口長庚兒童獨輪車社團，上月在韓國安山舉行的UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，有來自全球30多國、2400多名選手參賽。

面對世界級選手，邱辛舉本僅期待個人賽有機會獲獎，結果不僅邱俊傑個人奪得1金1銀2銅，團體曲棍球B、C組也分別拿到銀、銅牌佳績。

邱辛舉指出，自己推廣獨輪車以來，一直苦無適合的訓練場地，「不要說室內場地，室外都找不到」，選手只能在風吹日曬下自主練習。邱辛舉說，一般人認為獨輪車、曲棍球危險，事實上掌握要領、遵守規則的話，是非常安全的，且獨輪車不僅能訓練孩子專注，還能促使平衡感提升。

此次在競速障礙賽中摘金的邱俊傑，這次參賽身兼教練、隊長與選手三職，其中棧板跳高是亞洲首位突破跳上8塊棧板選手，帶領的團隊優異表現，也讓各國選手驚艷。其中邱俊傑自行設計的隊服，更是受到世界好手青睞，紛紛與我們交換隊服，成為此次賽事的另一樁美事。

(中時 )