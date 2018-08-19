台灣之光！獨輪車好手自費赴韓比賽摘金 團隊成績卓越

獨輪車教練邱辛舉、邱俊傑父子，日前帶領嘉義及林口長庚獨輪車隊，自費前往韓國參加UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，勇奪1金8銀9銅佳績。（邱辛舉提供）

友善列印
中時
邱俊傑是亞洲首位突破跳上8塊棧板的選手。（邱辛舉提供）
邱俊傑自行設計的隊服，受到世界好手青睞，紛紛與其交換隊服，成為此次賽事的另一樁美事。（邱辛舉提供）
獨輪車障礙賽。（邱辛舉提供）
獨輪車不僅能訓練孩子專注，還能促使平衡感提升。（邱辛舉提供）

獨輪車教練邱辛舉、邱俊傑父子，日前帶領嘉義及林口長庚獨輪車隊，自費前往韓國參加UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，勇奪1金8銀9銅，其中21歲的邱俊傑除在競速障礙摘金外，連隊服設計都一手包辦。

邱辛舉去年在家鄉嘉義組成獨輪車曲棍球隊《精踩絕輪隊》後，也受邀指導林口長庚兒童獨輪車社團，上月在韓國安山舉行的UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，有來自全球30多國、2400多名選手參賽。

面對世界級選手，邱辛舉本僅期待個人賽有機會獲獎，結果不僅邱俊傑個人奪得1金1銀2銅，團體曲棍球B、C組也分別拿到銀、銅牌佳績。

邱辛舉指出，自己推廣獨輪車以來，一直苦無適合的訓練場地，「不要說室內場地，室外都找不到」，選手只能在風吹日曬下自主練習。邱辛舉說，一般人認為獨輪車、曲棍球危險，事實上掌握要領、遵守規則的話，是非常安全的，且獨輪車不僅能訓練孩子專注，還能促使平衡感提升。

此次在競速障礙賽中摘金的邱俊傑，這次參賽身兼教練、隊長與選手三職，其中棧板跳高是亞洲首位突破跳上8塊棧板選手，帶領的團隊優異表現，也讓各國選手驚艷。其中邱俊傑自行設計的隊服，更是受到世界好手青睞，紛紛與我們交換隊服，成為此次賽事的另一樁美事。

(中時 )

2018 時報獎籌備會召開 台北創意… 瞬間豪大雨 草屯鎮明正里淹水及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。