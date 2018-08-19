「讓全人類討厭」的爾晴領便當！于正親揭選中蘇青演《延禧攻略》內幕

2018年08月19日 18:34 中時 林淑娟

爾晴領便當。（翻攝愛奇藝台灣站）

爾晴領便當。（翻攝愛奇藝台灣站）

魏瓔珞為富察皇后報仇。（翻攝愛奇藝台灣站）

爾晴劇中嫁給傅恒卻是自掘墳墓。（愛奇藝台灣站提供）

蘇青飾演的爾晴。（取材于正微博）

爾晴領便當。（翻攝愛奇藝台灣站）

大陸宮鬥劇《延禧攻略》正在兩岸熱播，其中蘇青飾演的反派「爾晴」，更是被罵臭頭，觀眾無不希望她趕緊「領便當」。吳謹言飾演的「魏瓔珞」獲悉她背叛舊主、給了富察皇后致命一擊的卑劣行徑後親自出手，終於讓這心機綠茶婊獲得報應！製作人于正18日也在「爾晴下線」這一天，於微博揭露當初選角內幕，透露為何找蘇青飾演這個「讓全人類討厭」的角色。

于正表示，蘇青的演藝生涯是從他這裡起步的，從《美人心計》、《傾城雪》、《雲中歌》、《美人製造》直到《延禧攻略》，雖然不是他的藝人，但彼此間已相處得跟親人一樣。他說，蘇青是巨蟹座，細膩敏感簡單又脆弱，非常合適做演員，這幾年看她演技越來越好，但侷限於某個類型的角色老出不來，有點替她急，「於是給了她爾晴，這個幾乎已經讓全人類討厭的角色充分發揮了蘇青精湛的演技」，這角色讓蘇青受到許多攻擊，于正為此向她道歉，也鼓勵蘇青：「願爾晴只是剛剛開始，未來戲更好，人更好。」

蘇青也在微博發文感謝于正，「沒有延禧沒有爾晴。感恩導演、感恩攝製組每一位參與者的用心，愛角色勝過愛自己，不忘初心，繼續努力前行」，幽默的她還標記「富察皇后」秦嵐、「高貴妃」譚卓、「純貴妃」王媛可等人，寫著：「各位娘娘，爾晴來找找你們啦～宮里的聶遠（乾隆）、佘詩曼（皇后）、吳謹言（令妃魏瓔珞）、許凱（傅恒）、姜梓新（明玉）、張嘉倪（容妃）、洪堯（弘晝）、王冠逸（海蘭察）有緣再見」。

私下的蘇青發文幽默逗趣，她在爾晴「領便當」前一天，為了宣傳直播，還在微博發文：「給爾晴熱了這麼久的便當，明天終於該領了。在這個普天同慶的日子里，來跟我聊聊吧～」由於越南版的《延禧攻略》數天前已提前更新到57集，爾晴「領便當」下線已經提早被爆雷，她還調皮地在評論中表示：「越南的盒飯不好吃，還是故鄉好啊！」

(中時 )