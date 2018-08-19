66歲泰籍阿嬤機車駕照3次未過 監理所將輔導過關

2018年08月19日 18:38 中時 周麗蘭

雲林縣新住民機車考照輔導班通過機車駕照考試有54.5％。（周麗蘭攝）

66歲「泰國阿嬤」李雲芝嫁來台灣30年，精通台語、泰語，但國語一竅不通，一生最大願望是考取機車駕照，但連考3次都沒過關，雲林監理站決定幫她到底，將安排台語師資為她講解，助她拿到駕照一臂之力。

李雲芝父母是大陸人，戰亂時逃到泰國，生下她與其他5個兄弟姊妹，父母沒教他們中文，30年前她嫁到台灣前，只會說泰語。

李雲芝嫁到莿桐鄉後，台語就像她的母語一樣流利，為了貼補家用，往返餐廳洗碗打工，經常洗到半夜才回家，摩托車是唯一交通工具，但因不識字無法考駕照，她偷偷騎小路，不搶快也不人爭，「我不怕天黑，只怕沒車可騎」。

隨著年紀漸長，人稱泰國阿嬤的李雲芝想要一張駕照的願望越來越強，前2次考試她選擇聽台語做答，但因看不懂情境題都敗北，85分級格門檻，她最高考了72分。

李雲芝最近又報名參加「新住民機車考照輔導班」，46小時全勤上完，但因講師以國語講解，她鴨聽雷，考試時改選擇泰語作答，結果還是落榜，令她很灰心。

雲林監理站指出，機車駕照考試題庫從600題擴充到1600題，全台平均考取率是78%，對新住民的挑戰更大，這次輔導班得通過率54％，算是成效很好。

雲林監理站長吳孟峰表示，泰國阿嬤真的很有心學，只是有語言障礙，雖然這次還是沒考過，但一定會幫她想辦法，只要她願意考，一定輔導她到考取為止。

李雲芝說，如果有樂透頭彩和駕照讓她選，她寧可要駕照，那是她一生最大心願，證明自己有能力騎車，不必再躲警察。

(中時 )