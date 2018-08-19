同梯新兵也爆大鳥凌虐小鳥 逼迫喝糞水自慰供觀賞

2018年08月19日 18:34 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 徐養齡 、中國時報/

北部地區某新兵訓練中心爆發「菜鳥凌虐菜鳥」事件，一名入伍前在外混的新兵，到新訓中心後仍舊作威作福，因細故涉嫌糾眾將另名個性溫和的「同梯」菜鳥押到廁所，強逼喝下混雜尿液和糞便的噁心髒水，還逼迫他掏出「小鳥」自慰射精供眾人觀賞後，才放被害人離去，事後這名新兵投訴長官，事情傳開後部隊認事態嚴重，由憲兵單位主動調查後，移交地檢署偵辦。

起訴書指出，陸軍六軍團新訓中心1名凌姓新兵疑看陳姓同梯不爽，誣賴他偷走S腰帶，後來自己找到遭洗臉，竟「見笑轉生氣」，強逼陳喝下便斗、馬桶水，還強脫褲子要求當眾自瀆，新竹地檢署依強制猥褻等罪嫌提起公訴。

新訓菜鳥「大哥」脅迫「小鳥」喝下便斗的尿水。(示意圖非新聞當事/中時資料照)

檢、憲調查，19歲凌姓新兵與陳姓同袍明明是同梯，卻絲毫沒有袍澤之愛，仗著自己在外打混過，在部隊作威作福，經常欺負個性柔弱的陳男。

今年6月間，凌男要求陳男保管S腰帶，陳事後歸還，凌一時恍神忘了放在哪，擔心會遭長官質問，竟向同寢室阿兵哥指稱S腰帶是被陳男偷走，不料事隔不久凌男就自己找到腰帶，被袍澤揶揄，凌當下顏面無光，竟將氣出在無辜的陳男身上。

這名「大哥」新兵在自己內務櫃找到S腰帶，一時臉上無光，竟惱羞成怒，先用手勒住「小鳥」的脖子，再將他強押到廁所，以軍用水壺裝起小便斗的水，強逼他喝下，更過份的是，「大哥」又再裝馬桶的糞水，並強迫他喝下。同期弟兄聞聲前來圍觀么喝，這時「大哥」新兵還不肯善罷甘休，竟在在眾目睽睽之下把「小鳥」的拉鍊拉下，逼迫他自瀆直到射精。

被害阿兵哥身心受創，立即通報營隊，營隊長認茲事體大，轉報憲兵隊偵辦。檢方調查發現，這名「大哥」新兵有輕度智能不足，也曾接受身心治療紀錄，不過對於當天犯案的過程及動機均能清楚表達。檢方認，該男涉犯強制及強制猥褻罪嫌，日前依妨害自由及強制猥褻罪嫌起訴。

(中時電子報)