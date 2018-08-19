吳宗憲兒：自捅的簍子自己承擔 「會接受配合警方的調查」

2018年08月19日 18:38 時報周刊 林彥君

吳宗憲（憲哥）的19歲兒子吳睿軒（鹿希派）19日遭網友在PTT爆料，指出看到某W姓藝人的兒子，在IG限時動態貼出和女友的合照，並表示：「女友生病 要是沒好起來 我就做炸彈 炸台北市政府 全民賠罪」，一席激進言論引起恐慌。鹿希派在臉書發文道歉：「對不起社會大眾」。

他表示：「抱歉開了不該開的玩笑，抱歉沒有意識到自己已經是公眾人物，更要注意自己的言行 」，他也解釋，自己的發文是玩笑，也朋友間的垃圾話，「其實所謂『做炸彈炸市政府』是我跟軍中同袍之間的一個笑話。」鹿希派表示，會面對自己所犯下愚蠢的錯誤，會欣然接受配合警方的調查，「自己捅的簍子 自己承擔後果」，他也用小狗圖案表示，「被全家人罵成狗（圖）了現在」。

但發文一出，也引起網友留言，表示「不用跟網友解釋，去跟法官解釋就好」、「你的行為不只是代表你個人，你還會害了我們最喜愛的憲哥」。

鹿希派臉書全文：

無論如何 首先先跟大家說聲抱歉

抱歉開了不該開的玩笑

抱歉沒有意識到自己已經是公眾人物

更要注意自己的言行

無論是公開或私人的帳號都一樣

抱歉讓許多人對我的為人很失望

對不起社會大眾

還是請大家聽完解釋一番

其實所謂「做炸彈炸市政府」

是我跟軍中同袍之間的一個笑話

是曾經在軍營中有過的梗

是跟朋友之間所謂的玩笑話 垃圾話

沒想到在我 私人ig發的meme

會被有心人士截圖

但面對我所犯下愚蠢的錯誤

會欣然接受配合警方的調查

自己捅的簍子 自己承擔後果

..被全家人罵成🐶了我現在

(時報周刊)