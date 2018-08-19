台南越光米進軍台中售價比日本便宜一半

台南市政府農業局19日在台中市裕毛屋凱福登生鮮超市公益店舉行「台南越光米」行銷活動，由台南市代理市長李孟諺（左四）進行「開飯」儀式，並動手製作米麻糬。（張妍溱攝）

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「台南越光米」進軍台中市場。（張妍溱攝）

台南市政府農業局19日在台中市裕毛屋凱福登生鮮超市公益店，舉行「台南越光米」行銷活動，台南市代理市長李孟諺進行「開飯」儀式，動手製作米麻糬，「台南越光米」售價僅日本越光米一半價格，且口感Q彈、米香濃郁。

李孟諺指出，台南種稻水質灌排分離，都是來自烏山頭水源無汙染，富有礦物質，可培育好米；他從小在台中長大，知道台中人喜歡美食，推薦以台農67號與日本越光米雜交後的「台南越光米」改良後仍保有95％越光米基因，價錢更是亮眼，一公斤150塊錢，比日本越光米便宜。

台南農業局長許漢卿表示，台南每年水稻種植面積為2萬4千公頃，而「台南越光米」契作面積達140公頃；2017年由芳榮米廠的「禾雁米－台南16號」榮獲台灣好米組冠軍，2018年芳榮米廠的「台灣越光米－台南16號」獲台灣好米組季軍，參加農委會農糧署舉辦的「精饌米獎」，連續2年獲得評審好評。

台南市政府相中台中消費市場，活動現場推出「買1送1」限量100份及試吃活動，並於8月26日、9月1日至2日分別在台中裕毛屋彰化分店推出限時限量「台南越光米」買2送1優惠活動，讓更多民眾能夠品嘗台南在地優質好米。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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