照顧2年幼子女 「台灣民政府」秘書長妻聲請交保遭駁

2018年08月19日 19:58 中時 蔡依珍

台灣民政府祕書長林志昇和妻子林梓安涉嫌吸金7億元遭起訴，2人從5月收押至今，林女以家有2名襁褓中子女為由，聲請停止羈押，但法官認為，林志昇曾宣稱要槍斃或鞭刑背叛者，林女又有海外帳戶，且難保不會另尋詐術再度行騙，駁回聲請，林女得繼續蹲苦牢。

林志昇和林梓安自2011年起，宣稱獲美國授權，發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照，噱稱未來將執政，以政治話術瘋狂「吸金」7億元，夫妻倆住豪宅、擁房產和鉅款，光家裡就藏1.3億元現金，桃檢依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴，2人也從5月10日遭搜索後被羈押，移審法官也接押並禁止接見通信。

林女不服，稱自己2013年才加入台灣民政府當志工，且曾赴美遊學、到菲律賓讀大學、從事國際貿易，有外國銀行帳戶很正常，大可限制出境即可，且案件已遭媒體大篇幅報導，不可能再行騙，希望可以返家照顧2名襁褓中的子女。

但法官認為，林女涉嫌加重詐欺取財高達262次，不法所得超過7.7億元，且她加入台灣民政府後，詐術的核心政策、誘騙款項的名目，都隨時間演變，有反覆實施之虞，難保一般民眾不會因他們夫妻檔再更新詐騙口號後受騙上當。

再者，林男遭收押前，曾表示不希望社福人員介入，2名子女交由親戚照顧，衡量林女在境外設有金融帳戶，難保不會逃往海外，且林志昇曾宣稱要以槍斃或鞭刑等方式制裁背叛者，放任她在外，可能會勾結證人，桃園地院駁回她的聲請，林女要繼續收押。

(中時 )