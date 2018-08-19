俄米格集團研發5代截擊戰機 可攻擊太空目標

米格集團開始研發第5代截擊機後，俄羅斯空軍截擊戰機主力MiG-31將逐步被取代。圖為俄國空軍的長程截擊機MiG-31。（圖／俄羅斯國防部）

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中時電子報

俄羅斯米格飛機製造集團(MiG)總裁伊利亞．塔拉先科(Ilya Tarasenko)對媒體表示，集團已啟動第5代截擊戰機研發工作，它將採用全新工藝與科技，可以在太空中執行任務。

據俄羅斯衛星通訊社報導，塔拉先科指出，研發工作目前正積極展開，很快就會向公眾展示。

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俄羅斯聯合航空製造集團公司(UAC)副總裁兼總設計師謝爾蓋．科羅特科夫(Sergey Korotkov )2017年12月曾表示，將研發新型先進截擊機以替代米格-31戰鬥機的工作或將於2018年啟動。

米格飛機製造集團的母公司是聯合航空製造集團，它原先是以前蘇聯飛機設計師米高揚(Artem Mikoyan)和格列維奇(Mikhail Gurevich)命名的設計局，於1999年成立航空製造集團。俄國空軍史上多種知名的戰機中以MiG命名的，都是這家公司設計製造的產品。

米格集團總裁塔拉先科去年曾對媒體表示，下一代的高速攔截機MiG-41將會在2020年中期完成研發並服役。他表示，MiG-41將是全新設計的，不會是MiG-31的改進型。這次啟動研發工作的可能就是此款截擊戰機。

(中時電子報)

文章來源：俄「米格」集團啓動第五代截擊機的研發工作

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